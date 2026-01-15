"Cuando este tipo de tragedias nos afectan, estamos todos unidos"

Pablo Ruminahuel, de Bomberos Voluntarios de Esquel, se refirió al trabajo que vienen realizando en medio de la emergencia ígnea.

"La Asociación de Bomberos Voluntarios fue requerida en principio el día 5, cuando se desató el incendio de gran magnitud en la zona de El Hoyo. Luego, al otro día fuimos anoticiados de lo acontecido en el Parque Nacional Los Alerces y también enviamos personal a ese lugar", detalló.

El trabajo en ambos frentes precisó el relevo constante del personal abocado a apagar el fuego por el fuerte desgaste que conlleva: "Aprovecho la oportunidad para agradecer a todo el personal del cuerpo de Bomberos, la verdad es admirable el trabajo que hicieron, la predisposición de estar en 2 frentes y no descuidar la ciudad".

Además, Ruminahuel aclaró que, si bien hay autobombas afectadas en el trabajo de los incendios, la ciudad de Esquel sigue contando con autobombas propias para cubrir cualquier eventualidad.

También destacó la solidaridad de la gente que se expresó en la última marcha autoconvocada por vecinos: "Esa muestra de afecto dio nuevas energías. Veníamos todos los días enviando personal, muchos de los chicos incluso estuvieron 2 o 3 días a full, y la verdad es que se valora mucho el cariño de la gente".

Respecto a la recepción de donaciones, Ruminahuel aclara: "Todavía está abierto, pero se va a analizar y se va a dar a conocer a través de los medios lo recaudado. Seguramente será utilizado para la compra de algún material".

Finalmente, Ruminahuel agradeció el apoyo de los bomberos y brigadistas que, desde otras localidades, llegan a Esquel para trabajar en los incendios: "Agradecemos profundamente la colaboración de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Gualjaina, como también los de Río Pico y Río Mayo, y los bomberos de Sarmiento. Eso nos permitió hacer el recambio de personal y que descansen la mayoría de los bomberos". Y agregó: "Con los brigadistas también un gran afecto porque es admirable el trabajo que hacen ellos. Y todas las instituciones involucradas, el personal civil que se organizaba, esto no es solamente de una institución".

"Cuando este tipo de tragedias nos afectan, estamos todos unidos. Uno destaca el sacrificio porque Bomberos Voluntarios, la misma palabra lo dice, somos voluntarios y no percibimos ningún salario por el trabajo. Agradecemos a las familias, que son el pilar de cada bombero ", concluyó.

