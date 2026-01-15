Los Cipreses: encuentro de productores y solidaridad con brigadistas en la línea de fuego

Tras el éxito de la primera edición, el emprendimiento familiar Río Al Límite, ubicado en la Ruta Nacional 259 a la altura del kilómetro 63, se prepara para recibir nuevamente a la comunidad de Los Cipreses y la región. El evento se desarrollará este sábado 17 de enero de 15:00 a 00:00 horas, con el objetivo de consolidar un espacio de intercambio y encuentro para productores, artesanos y manualeros locales.

Leandro Bouquot, referente de la organización e hijo del propietario del lugar, recordó con entusiasmo la primera experiencia y afirmó que la verdad que "fue un encuentro lindo, amistoso, en donde hubo sonido y musicalización". Según detalló, aquel debut contó con la participación activa de la comunidad, donde "algunos vecinos trajeron su guitarra, sus instrumentos y mostraron un poquito de lo que hacen". En esta oportunidad, la feria volverá a contar con una amplia variedad de propuestas que incluyen pan casero, dulces, fruta fina, ahumados y productos de familias mapuches como sal y ñaco, además de artesanías en cerámica, bachas y baldosones.

La convocatoria es abierta y sin distinciones para cualquier vecino que quiera ofrecer un producto o servicio, y que no hay exigencias en cuanto al armado de los stands, Leandro destacó que el criterio queda a cargo de cada feriante, permitiendo que la identidad de cada emprendimiento se luzca de manera genuina. Además de la feria, el encuentro busca promover la educación ambiental y la pesca deportiva responsable a través de demostraciones de técnicas como el fly casting para enseñar el uso de la caña y el cuidado del recurso hídrico. La intención es concientizar sobre opciones de pesca que no dañen la población de truchas, proyectando incluso la participación de guías con sus balsas para orientar a los más chicos.

Ante la emergencia ígnea que afecta al Parque Nacional Los Alerces, el evento funcionará también como un centro estratégico de recepción de donaciones para el personal de combate. Se solicita a los asistentes colaborar con elementos de primera necesidad como agua embotellada, protectores oculares, barbijos, guantes, barras de cereal y elementos de primeros auxilios. El encuentro promete ser una jornada de disfrute natural y profundo compromiso social en un entorno privilegiado frente al río.

E.B.W.