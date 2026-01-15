14°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 15 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Los CipresesRío Al LímiteRio grandeRío FutaleufúpescaartegastronomiaEncuentro
15 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Los Cipreses: encuentro de productores y solidaridad con brigadistas en la línea de fuego

Leandro Bouquet invita al segundo encuentro de artesanos y manualeros este sábado 17 de enero. Durante la jornada, se recibirán donaciones para los brigadistas que combaten el incendio en el Parque Nacional Los Alerces.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras el éxito de la primera edición, el emprendimiento familiar Río Al Límite, ubicado en la Ruta Nacional 259 a la altura del kilómetro 63, se prepara para recibir nuevamente a la comunidad de Los Cipreses y la región. El evento se desarrollará este sábado 17 de enero de 15:00 a 00:00 horas, con el objetivo de consolidar un espacio de intercambio y encuentro para productores, artesanos y manualeros locales.

 

Leandro Bouquot, referente de la organización e hijo del propietario del lugar, recordó con entusiasmo la primera experiencia y afirmó que la verdad que "fue un encuentro lindo, amistoso, en donde hubo sonido y musicalización". Según detalló, aquel debut contó con la participación activa de la comunidad, donde "algunos vecinos trajeron su guitarra, sus instrumentos y mostraron un poquito de lo que hacen". En esta oportunidad, la feria volverá a contar con una amplia variedad de propuestas que incluyen pan casero, dulces, fruta fina, ahumados y productos de familias mapuches como sal y ñaco, además de artesanías en cerámica, bachas y baldosones.

 

La convocatoria es abierta y sin distinciones para cualquier vecino que quiera ofrecer un producto o servicio, y  que no hay exigencias en cuanto al armado de los stands, Leandro destacó que el criterio queda a cargo de cada feriante, permitiendo que la identidad de cada emprendimiento se luzca de manera genuina. Además de la feria, el encuentro busca promover la educación ambiental y la pesca deportiva responsable a través de demostraciones de técnicas como el fly casting para enseñar el uso de la caña y el cuidado del recurso hídrico. La intención es concientizar sobre opciones de pesca que no dañen la población de truchas, proyectando incluso la participación de guías con sus balsas para orientar a los más chicos.

 

Ante la emergencia ígnea que afecta al Parque Nacional Los Alerces, el evento funcionará también como un centro estratégico de recepción de donaciones para el personal de combate. Se solicita a los asistentes colaborar con elementos de primera necesidad como agua embotellada, protectores oculares, barbijos, guantes, barras de cereal y elementos de primeros auxilios. El encuentro promete ser una jornada de disfrute natural y profundo compromiso social en un entorno privilegiado frente al río.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan
2
 Tras una larga enfermedad, falleció hoy Rubén Patagonia
3
 Chubut abre preinscripciones 2026 para Centros de Formación Profesional
4
 Asumió la nueva comisión de la Junta Vecinal del Barrio Malvinas
5
 El rugby femenino de Esquel convoca a nuevas jugadoras
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -