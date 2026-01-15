Alivio en la Cordillera: El incendio en Puerto Patriada está 100% contenido

En una jornada marcada por el alivio para toda la Comarca Andina, hoy se puede confirmar que el incendio en Puerto Patriada se encuentra 100% contenido. Este logro es el resultado de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, que contó con el despliegue de más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.



El combate incluyó ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, además de maquinaria pesada, unidades móviles y la presencia constante de Vialidad Provincial y equipos de salud desde el día uno.

Si bien en las últimas horas la lluvia ayudó a aplacar las llamas, el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate. Estos equipos trabajaron espalda con espalda, con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, logrando un objetivo fundamental: salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de las localidades de El Hoyo y Epuyén.

En este marco, se destacó el profesionalismo del Comité de Emergencia, el cual estuvo integrado de forma conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y el apoyo de las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. Asimismo, se extendió un reconocimiento especial a la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo presente desde el primer momento, así como a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves que ha enfrentado la región en los últimos años.

Con la situación bajo control, las autoridades informaron que a partir de mañana comienza una nueva etapa. El foco estará puesto en la reconstrucción y en el acompañamiento de las zonas más afectadas, con el fin de que la Comarca Andina pueda volver a la normalidad lo antes posible tras superar esta crítica emergencia ambiental.



T.B