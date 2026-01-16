Su bebé murió al nacer, pero de la funeraria le entregaron un féretro que estaba vacío

Una denuncia penal impulsada por la Maternidad Provincial 25 de Mayo y el Ministerio de Salud de Catamarca dejó al descubierto un hecho de extrema gravedad que conmociona a la provincia: una funeraria entregó un féretro sin el cuerpo a la madre de un bebé que nació sin vida el 31 de diciembre de 2025 en ese centro de salud.

La irregularidad fue detectada días después del parto, durante una revisión interna en la morgue del hospital, cuando el personal advirtió la presencia de un cuerpo de recién nacido que nunca había sido retirado. Ante esa situación, las autoridades dieron intervención inmediata a la Justicia y radicaron una denuncia penal contra la empresa fúnebre involucrada, identificada como Funeraria San Fernando.

Con la investigación en marcha, la madre del bebé tomó conocimiento de lo ocurrido. El caso quedó en manos del fiscal de Instrucción N.º 9, Jonathan Felsztyna, quien ordenó una medida clave para corroborar las sospechas: la exhumación del féretro.

El procedimiento se realizó en el cementerio de Palo Labrado, en el departamento Paclín, localidad de origen de la mujer. Al abrir el ataúd, los peritos confirmaron lo peor: el cajón estaba vacío y el cuerpo del bebé no se encontraba allí.

En paralelo, se constató que en la Maternidad aún permanece un cuerpo de recién nacido sin entrega. Para despejar cualquier duda, el fiscal dispuso la realización de una prueba de ADN con el fin de establecer si se trata del mismo bebé nacido sin vida el último día del año pasado.

Además, en un plazo de 48 horas, el Ministerio Público Fiscal ordenó una batería de medidas probatorias, entre ellas la autopsia y necropsia correspondientes, el secuestro de la historia clínica y la toma de declaraciones a empleados de la funeraria denunciada.

La confirmación de que el féretro estaba vacío provocó un fuerte impacto social y una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron indignación, preocupación y múltiples hipótesis sobre lo sucedido.

Ante la repercusión del caso, la Maternidad Provincial 25 de Mayo emitió un comunicado oficial en el que expresó su acompañamiento y respeto hacia la madre y su familia. En el texto, la institución remarcó que, apenas tomó conocimiento de los hechos, dio aviso a la Justicia y activó todos los mecanismos correspondientes, priorizando el derecho de la familia a conocer la verdad.

Asimismo, ratificó su total disposición a colaborar con la investigación, poniendo a disposición toda la documentación necesaria y reafirmando su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto por las familias en situaciones de profundo dolor.