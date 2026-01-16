Ráfagas y riesgo de nuevos focos: el viento desafía el combate del fuego en Los Alerces

Las tareas de combate contra el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces continúan condicionadas por las variables meteorológicas, especialmente por el aumento de la intensidad del viento previsto para los próximos días. El operativo se desarrolla con una estrategia centrada en la protección de la vida y los bienes de las personas, articulando recursos de la Administración de Parques Nacionales (APN), la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno de la Provincia del Chubut.

Desde Villa Futalaufquen informaron que más de 100 combatientes trabajan en la línea de fuego, con el apoyo de personal técnico y logístico y la operación de medios aéreos, en los seis sectores activos del incendio dentro del área protegida.

Las lluvias y el descenso de las temperaturas registrados en jornadas recientes permitieron reducir el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), que pasó de un nivel EXTREMO a ALTO, lo que colaboró con las tareas en terreno. No obstante, el pronóstico de ráfagas superiores a los 50 km/h podría provocar un rápido incremento del índice durante la jornada, con riesgo de generación de focos secundarios.

Este viernes se prevé el trabajo de seis embarcaciones —de Parques Nacionales y externas— en el lago Rivadavia, destinadas al traslado de brigadistas hacia la margen oeste. Además, se realizan relevos del personal afectado al incendio para garantizar el descanso y la recuperación de quienes llevan varios días de labor continua.

Las autoridades advirtieron que, en las zonas afectadas por el fuego y debido a la compleja topografía, sumada al uso de maquinaria para la construcción de líneas de contención, se ve comprometida la estabilidad del terreno y de los árboles. Esta situación genera desprendimientos y posibles desmoronamientos, por lo que se implementaron medidas preventivas para la circulación en sectores específicos de trabajo, priorizando la seguridad de las personas.

Durante la jornada del jueves continuaron las tareas de ataque directo, la construcción de líneas de defensa y el control de puntos calientes reactivados, detectados a partir del monitoreo con drones. En el operativo aéreo intervinieron seis helicópteros —tres del Ejército Argentino, uno contratado por la APN y dos aportados por la AFE— además de un avión hidrante de la AFE. También se realizaron vuelos con drones para observación y apoyo en la toma de decisiones.

La guardia nocturna estuvo a cargo de tres unidades móviles de bomberos voluntarios, que efectuaron recorridas preventivas con equipos de agua en las zonas de lago Verde, lago Rivadavia, punta Mattos y áreas cercanas.

El operativo es coordinado por el Parque Nacional Los Alerces y articulado por la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE). En tanto, la Ruta Provincial 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León, y se solicita circular con extrema precaución en el sector de Bahía Rosales debido al movimiento constante de vehículos por la operación del helipuerto.

