Hallaron la embarcación hundida en el lago Menéndez

La embarcación Lahuan, perteneciente a la empresa de transporte lacustre Cleona, fue finalmente hallada en el lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, luego de varios días de búsqueda. El barco había sido dado por desaparecido el lunes, cuando durante controles de rutina se advirtió que no se encontraba en su lugar habitual de amarre, pese a estar fuera de servicio y correctamente asegurado.

En un primer momento se evaluó que la nave pudiera haberse soltado por la acción de la correntada, aunque esa hipótesis fue rápidamente descartada por las características del sector. La situación se agravó tras la detección de una mancha de combustible en la zona, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos ambientales para contener el derrame.

Inspecciones posteriores permitieron constatar irregularidades en el sistema de amarre, con la presencia de sogas cortadas. Desde la empresa señalaron que el hundimiento espontáneo resulta altamente improbable, dado que se trata de un trimarán con tres pontones que garantizan flotabilidad aun ante daños parciales.

La investigación quedó a cargo de Prefectura Naval Argentina y personal de Parques Nacionales. En paralelo, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó con el hallazgo de la embarcación a 34 metros de profundidad y a unos 159 metros del sitio donde se encontraba amarrada. El trabajo fue encabezado por guardaparques y contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Trevelin.

Tras la localización del barco, la empresa Cleona deberá afrontar los costos de extracción de la embarcación y los organismos pertinentes deberán determinar los motivos de su hundimiento.

R.G.