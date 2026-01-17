Murió la mujer que se prendió fuego en una comisaría, enojada por la detención de un hijo

La mujer que se prendió fuego en una comisaría de Misiones tras la detención de uno de sus hijos falleció a raíz de las quemaduras sufridas, ya que, tenía comprometidos órganos de vital importancia.

El hecho ocurrió a comienzos de enero cuando Laura Esther Delmas, de 63 años, ingresó a la guardia de prevención de la comisaría de Campo Grande y se prendió fuego frente a los efectivos policiales.

Durante los siguientes días permaneció internada en el área de terapia intensiva del Hospital SAMIC de Oberá con el 35% de su cuerpo quemado, principalmente en el rostro y la vía aérea. A pesar del aporte de los médicos, se informó que este viernes Delmas murió tras nueve días de agonía.

El caso El 6 de enero la mujer acudió hasta la comisaría de Campo Grande rociada con alcohol y, en la puerta de la seccional, agarró su encendedor y se prendió fuego, para luego expresar: “Por lo que ustedes le hicieron a mi hijo”.

El video viralizado muestra que, de inmediato, los efectivos apagaron las llamas, pero las mismas afectaron áreas vitales, por lo que los médicos confirmaron que estaba en grave estado.

Nicolás, uno de los hijos de Delmas, habló días después del hecho y contó que su mamá estaba afectada emocionalmente por la detención de uno de sus hermanos.