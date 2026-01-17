15°
Horror: un perro llegó a su casa con un cráneo humano que encontró dentro de un caño

El susto de los dueños que rápidamente avisaron a la policía. En el lugar donde estuvo el can se encontraron otros restos en estado de descomposición. Misterio e investigación. 
En la localidad mendocina de Maipú, un inusual descubrimiento ha sacudido a la comunidad. Durante la tarde de este viernes, un perro regresó a su hogar portando un cráneo humano en sus fauces, un perturbador hallazgo que no pasó inadvertido para su dueño. Impactado por lo que vio, el propietario del perro no tardó en comunicarle la situación a las autoridades locales.

 

El suceso tuvo lugar pasadas las seis de la tarde, en una vivienda situada sobre la calle Ecuador al 300, en el barrio de Gutiérrez. La Policía de Mendoza, respondiendo al llamado, confirmó a su llegada la presencia de restos humanos e inmediatamente puso en marcha los protocolos correspondientes. La escena fue rápidamente acordonada y la Fiscalía de Homicidios se hizo cargo de las investigaciones preliminares.

 

No tardó en iniciarse un exhaustivo operativo de rastrillaje en un paraje cercano, comprendido entre las calles Honduras y Monteagudo, donde efectivos de la Policía de Mendoza, acompañados por perros especializados y personal de Cuerpos Especiales, peinaron la zona en busca de más evidencias. Durante el rastreo, surgieron nuevos hallazgos: se localizó un hueso que parece pertenecer a una extremidad inferior. Sin embargo, la búsqueda resultó, en otras palabras, inconclusa ya que no se encontraron más fragmentos humanos.

 

Vecinos del lugar se mostraron conmocionados ante la presunta escena del crimen al comentar que resulta aterrador descubrir que partes humanas podrían haber permanecido ocultas en la proximidad de sus hogares. "Es muy fuerte pensar que había partes humanas tan cerca de nuestras casas”, decía uno de ellos, todavía consternado por la situación.

 

Los restos, una vez recogidos del sitio, fueron trasladados al ámbito de la Policía Científica para ser minuciosamente analizados. Este análisis comprende no solo la identificación del sexo y la datación del tiempo de fallecimiento de la persona fallecida, sino también una investigación detallada del ADN bajo la dirección del área de Genética, buscando con ello identificar la víctima y arrojar más luz sobre este misterioso caso. Las autoridades judiciales, en tanto, mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras avanzan, concluyendo esta inesperada trama humana.

 

 

 

