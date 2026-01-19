Puñaladas en el cuello y la espalda: un chico de 15 años mató a su papá porque le pegaba a su madre

Un homicidio ocurrido este lunes a la madrugada conmociona a Valentina Sur, en Neuquén. Un adolescente de 15 años mató a su papá, quien estaba golpeando ferozmente a su mamá.

El hecho es investigado por el Ministerio Público Fiscal. Según indicaron desde el organismo la causa está a cargo del fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín.

De los testimonios recabados hasta el momento, la principal hipótesis es que la mujer estaba siendo agredida por el hombre y el hijo intervino para defenderla. El hombre, de 46 años, recibió puñaladas con un cuchillo, en su mayoría en la espalda y el cuello, y murió a causa de las heridas y una importante pérdida de sangre.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) en código rojo, y el personal constató el fallecimiento del hombre durante el traslado al hospital Castro Rendón.

Por su parte, el joven fue trasladado inicialmente a la Comisaría 44 y luego derivado al centro de Salud El Progreso, donde fue atendido por las lesiones, y más tarde fue alojado en la Comisaría de la Niñez. En principio, la Fiscalía investiga el hecho como legítima defensa, aunque continúa con las entrevistas a la mujer y sigue recolectando pruebas.