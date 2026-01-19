25°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 19 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
19 de Enero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Puñaladas en el cuello y la espalda: un chico de 15 años mató a su papá porque le pegaba a su madre

La mujer estaba siendo agredida por su esposo cuando el adolescente intervino para defenderla. Todo terminó de la peor manera cuando un arma blanca entró en escena. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un homicidio ocurrido este lunes a la madrugada conmociona a Valentina Sur, en Neuquén. Un adolescente de 15 años mató a su papá, quien estaba golpeando ferozmente a su mamá.

 

El hecho es investigado por el Ministerio Público Fiscal. Según indicaron desde el organismo la causa está a cargo del fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín.

 

De los testimonios recabados hasta el momento, la principal hipótesis es que la mujer estaba siendo agredida por el hombre y el hijo intervino para defenderla. El hombre, de 46 años, recibió puñaladas con un cuchillo, en su mayoría en la espalda y el cuello, y murió a causa de las heridas y una importante pérdida de sangre.

 

En el lugar se hizo presente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) en código rojo, y el personal constató el fallecimiento del hombre durante el traslado al hospital Castro Rendón.

 

Por su parte, el joven fue trasladado inicialmente a la Comisaría 44 y luego derivado al centro de Salud El Progreso, donde fue atendido por las lesiones, y más tarde fue alojado en la Comisaría de la Niñez. En principio, la Fiscalía investiga el hecho como legítima defensa, aunque continúa con las entrevistas a la mujer y sigue recolectando pruebas.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Persisten focos activos en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas
3
 La mujer que vendía sahumerios en la puerta de un comercio y de pronto, se la tragó la tierra
4
 Emergencia Hídrica: Habrá cortes programados y regulación de presión en todo Esquel
5
 El Planetario Móvil 360° desembarca en Esquel con funciones temáticas para toda la familia
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
3
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -