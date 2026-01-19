Intensos operativos viales en Chubut: 155 conductores alcoholizados fueron retirados de las rutas

Durante la primera quincena de enero, el Gobierno del Chubut reforzó la fiscalización en las rutas y accesos de toda la provincia debido al gran movimiento vehicular de la temporada de verano. A través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se coordinaron tareas preventivas que involucraron a la Subsecretaría de Seguridad Vial, la Policía del Chubut, fuerzas federales y municipios. El resultado de estas dos semanas de trabajo arrojó un total de 15.808 vehículos controlados y la detección de 155 conductores que debieron ser retirados de la vía pública por circular bajo los efectos del alcohol.

A lo largo del territorio provincial se realizaron más de 11.500 test de alcoholemia, registrándose los niveles más elevados de alcohol en sangre en las localidades de Esquel, Trelew, El Hoyo y Tecka. En términos generales, las autoridades labraron 455 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y procedieron a la retención de 24 vehículos. La ciudad de Trelew registró el número más alto de alcoholemias positivas con 58 casos, seguida por Comodoro Rivadavia con 45 positivos y un elevado volumen de 208 infracciones detectadas en los operativos del Comando Unificado.

En la zona de la cordillera y la Comarca Andina, los controles se distribuyeron entre Esquel, donde se verificaron casi cuatro mil rodados con 26 positivos, y localidades como El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo, que sumaron otros 7 conductores alcoholizados y varias retenciones. Por su parte, la capital provincial y el balneario Playa Unión mantuvieron una vigilancia constante en los accesos por las rutas 7 y 25, donde se detectaron 16 casos positivos entre los más de dos mil conductores examinados.

Hacia el interior y la costa, los resultados mostraron matices diferentes. Mientras que en Tecka, Gaiman y Río Pico se registraron casos aislados de alcoholemia, ciudades como Puerto Madryn y Trevelin se destacaron por no presentar conductores ebrios durante las fiscalizaciones. Otros puntos como Camarones, Paso de Indios y Gobernador Costa también formaron parte del despliegue preventivo, contribuyendo a la cobertura integral que busca reducir la siniestralidad vial en las rutas chubutenses durante el periodo estival.

E.B.W.