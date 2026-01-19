17°
Lunes 19 de Enero de 2026
19 de Enero de 2026
El domingo 8 de febrero se correrá la Esquel - Tecka

Ya están abiertas las inscripciones para la prueba de 92km de Ruta y de 63km con bicicletas de Mountain Bike
En el marco de la 36° Fiesta Provincial del Calafate, y a modo de cierre con muchas actividades culturales, sociales y deportivas; la prueba de ciclismo de Ruta que unirá Esquel con la localidad de Tecka, es parte de estos festejos.

 

Esta mañana en conferencia de prensa, el intendente de Tecka Jorge Seitune remarcó que esta competencia deportiva solo se puede hacer “con el apoyo de todos”, agradeciendo a los distintos estamentos que ponen su granito de arena para esta prueba.

 

En la misma conferencia, Damián Leiva quien es el máximo responsable del deporte municipal de Tecka señaló que las inscripciones ya están abiertas y que tiene un costo de 40 mil pesos para quienes hagan el recorrido reducido y de 50 mil pesos para quienes quieran unir el trayecto entre Esquel y Tecka.

 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 6 de febrero a las 20 hs, según informó, remarcando que el año pasado tomaron parte unos 140 corredores y es idea, para esta edición, superar ese número.

 

También estuvieron en la conferencia de prensa Hernán Maciel (Subsecretario de Deportes de Esquel) y Lucas De Godos, quien es el Coordinador de la Cordillera de la Agencia Chubut Deportes (compartimos un extracto de la conferencia de prensa).

 

 

