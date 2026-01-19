Emergencia geológica en Comodoro tras el derrumbe del cerro Hermitte

La comisión de receso del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró este domingo la emergencia geológica y urbanística a raíz del derrumbe registrado en el cerro Hermitte. La ordenanza, impulsada por el bloque Ach con aportes del concejal Omar Lattanzio, establece un marco legal para atender la situación crítica que atraviesan distintos sectores de la ciudad.

El evento afectó principalmente a los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, ubicados en la zona de kilómetro 3, donde cientos de vecinos debieron ser evacuados y alojados en clubes y espacios dispuestos por el Municipio.

La normativa declara el estado de emergencia por un plazo inicial de 90 días y autoriza al Poder Ejecutivo a reorganizar partidas presupuestarias y gestionar financiamiento externo, con el objetivo de intervenir sobre la inestabilidad del terreno y reducir los riesgos para la población. Además, habilita un régimen de contrataciones excepcionales para la adquisición directa de bienes y servicios vinculados exclusivamente a la mitigación de la emergencia, bajo criterios de transparencia administrativa y control legal.

El texto incluye también un plan de contingencia que prevé la eventual evacuación de hasta 2.000 personas ante la posibilidad de nuevos deslizamientos en el cerro Hermitte. La estrategia contempla la coordinación de refugios temporales, asistencia sanitaria y un esquema operativo supervisado por un centro de operaciones de emergencia, con el fin de resguardar la seguridad de los vecinos durante un período crítico.

En paralelo, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia amplió la recomendación de autoevacuación preventiva al barrio Médanos, luego de recibir un informe técnico del Comité de Análisis Científico y Técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). El documento, elaborado a partir de los últimos monitoreos de la ladera sur del cerro, advierte que no puede descartarse la extensión del derrumbe hacia esa zona.

La sugerencia de autoevacuación, de carácter preventivo, busca anticipar escenarios de riesgo y facilitar una salida ordenada de las familias, evitando evacuaciones forzosas. Esta medida se suma a los operativos ya desplegados en Sismográfica y Marquesado, donde desde la madrugada del domingo se concretaron evacuaciones y tareas de rescate, incluso de animales.

Mientras tanto, el Comité Científico de la UNPSJB mantiene un seguimiento permanente de la evolución del fenómeno geológico, aportando información actualizada para la toma de decisiones por parte de Protección Civil y el Comité de Emergencia municipal.

Imágenes: Lucas Gauna

R.G.