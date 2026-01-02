Año nuevo, calendario nuevo: Claudio Dalcó presenta su nueva obra xilográfica

Claudio Dalcó es un reconocido artista plástico y gestor cultural local esquelense, cuyo recorrido está marcado, de alguna forma, por un calendario propio, que vuelve a realizar para ofrecer a la comunidad y dar comienzo al nuevo año.



En dialogo con Red43 detalló: “Volvimos a hacer almanaques después de mucho tiempo. Es una tirada de 100, en xilografía, que es una matriz que se hace en madera, en A4 y con 100 estampas originales a color, son tintas a la grasa, con la que se hacían los antiguos diarios”.



Claudio Dalcó llegó a Esquel en 1990 y con el grupo de trabajo artístico que conformó junto a su compañera Marta Sottile, incorporaron esta tradición a su obra: “Empecé a hacer en el 96, 97, 98, 99 y después dejé de hacerlo porque me dediqué a la gestión cultural más que al trabajo artístico. Siempre hacía alrededor de 100 y regalaba 30, 40 y vendía 50, 60. Alguna vez también, en el viejo diario El Oeste compraron una tirada para hacer un regalo empresarial. Y, bueno, eso es la historia de los almanaques xilográficos aquí en Esquel”.



En este 2026, el calendario propio de Claudio Dalcó es la agenda que propone desde La Cofradía de Arte Sur: “Es este espacio, que era el antiguo taller de Marta Sotille, donde está el archivo visual Marta Sotille y también es un espacio habilitado recientemente, en noviembre, como Espacio Cultural Independiente de Esquel”.



En estos días, el espacio está copado por la xilografía, pero hay lugar para múltiples disciplinas: “También se pueden presentar libros, hacer capacitaciones, obras de teatro, algún pequeño evento musical. Hicimos una feria también de productores artísticos. Todos invitados acá en Sáenz Peña, en 1668, a visitar la Cofradía cuando quieran, en horario de tarde. Y un feliz año para todos”.

Para adquirir tu calendario podés acercarte a calle Saenz Peña numero 1668 o comunicarte al teléfono 2945 65-3500. La obra de tres hojas tiene un balor de 16 mil pesos.



SL

