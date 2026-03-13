Paula Daher: "El Estado tiene que tener previsibilidad"

La concejal Paula Daher resaltó la gestión del Intendente Matías Taccetta y los proyectos propuestos por el oficialismo para este año en el Honorable Concejo Deliberante.

En el principio de su discurso en la Hora de Preferencia, Daher se refirió al inicio de sesión realizado por el intendente: “habla de la necesidad de tener un Estado presente el cual yo también comparto, pero que ese Estado tiene que tener previsibilidad, tiene que tener las cuentas equilibradas y tiene que generar las oportunidades necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de nuestra localidad”.

Destacó el foco en “las políticas públicas, acompañando a las organizaciones intermedias, impulsando la inversión privada, para que genere el movimiento económico que está necesitando y fuentes reales de trabajo, empleo formal, que dignifiquen a las familias y a los trabajadores y a las trabajadoras, no que solamente sea un mero asistencialismo”.

Como ejemplo de ello, señaló la conexión de gas el barrio Los Cóndores, y el embellecimiento y la recuperación de los espacios públicos: “gracias a que después de tantos años tenemos el apoyo de un gobierno provincial”.

El nuevo proyecto de un régimen de promoción para el desarrollo productivo, la inversión y el empleo en Esquel: “Estas son justamente las ordenanzas que sí acompañamos al gobierno municipal, al ejecutivo desde nuestro bloque, que son las que tienen un impacto directo y real en la ciudad para este desarrollo estratégico que el necesita”.

La concejal también destacó la visibilización del 8M: “Un llamamiento para que se tomen acciones y derribar todas las desigualdades, todas las barreras que obstaculizan justamente el acceso a la justicia, las leyes discriminatorias y todas las prácticas sociales nocivas que erosionan los derechos de las mujeres y de tantas niñas en el mundo” y citando como ejemplo local el homenaje “a Ana Calfín, una vecina que le encantaba correr y trabajaba en la salud pública y lamentablemente fue víctima de feminicidio. En esta oportunidad participaron más de 300 atletas, hubo tres distancias, fue muy concurrido y lo que se puso de resalto, que creo que son dos de las categorías, podríamos decirlo, de violencia de género, que es la violencia económica y lo que se reflexionó es sobre la responsabilidad que tienen que tener ambos progenitores con respecto a sus hijos”.

SL