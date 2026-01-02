Conducción responsable: Chubutenses consolidan la baja de infracciones por alcohol en las rutas

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, resaltó el éxito de los operativos preventivos realizados durante Nochebuena, Navidad y las celebraciones de Año Nuevo.



Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia subrayaron que la estrategia de control se vio fortalecida este año con un despliegue territorial más amplio, lo que permitió fiscalizar una cantidad de vehículos superior a la de 2024.

Noche Buena y Navidad

Durante Nochebuena y Navidad, se efectuaron más controles que el año pasado y se registraron menos casos positivos. El compromiso y conciencia de la ciudadanía resultan fundamentales para la conducción responsable en las fiestas de fin de año.

En comparación con la navidad del 2024, se pudo constatar que los casos de alcoholemia positivos, disminuyeron un 13,3%.

Trabajo mancomunado en toda la Provincia

En este sentido, el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, aseguró que “los operativos se realizaron de manera conjunta con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y los diferentes municipios de la provincia, todos ellos enmarcados en el plan ‘Verano Seguro’. Las tareas arrojaron un saldo muy positivo ya que previnieron la ocurrencia de situaciones que tuviéramos que lamentar”, resaltó.

“La gran presencia policial en toda la provincia permitió que eventos programados de gran concurrencia, como los que se llevaron adelante en la ciudad de Trelew o en Rawson, se desarrollaran sin ningún tipo de incidencias”, afirmó García.

Asimismo, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, César Vargas, señaló que “el balance que hemos realizado en relación a los operativos implementados durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo ha sido muy positivo”.

“En comparación, por ejemplo, con la Nochebuena y Navidad del 2024, en las mismas fechas del 2025 pudimos analizar una baja en los casos positivos de alcoholemia. En el 2024 tuvimos 3.506 casos positivos y en el 2025 se logró bajar a 3.040, lo que significa una disminución del 13.3%”, afirmó Vargas.

Compromiso ciudadano

“Estos indicadores, dentro del Plan Verano Seguro y en un contexto de mayor cantidad de test realizados, confirma que los chubutenses internalizaron el mensaje de conducción responsable” señaló Vargas, y subrayó que el personal de la APSV tiene la misión no solo de controlar, sino de educar a los transeúntes sobre los aspectos esenciales para un tránsito seguro, logrando así que el mensaje de “alcohol cero” sea adoptado de manera consciente por la ciudadanía.



