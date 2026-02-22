Sandro Miranda participará en el Mundial Master de Mountain Bike

Lo tiene como gran objetivo. Tiene hilo en el carretel y quiere seguir haciendo historia. De la misma manera que lo hizo en el año 95 con aquella recordada medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Siempre Sandro Miranda tiene títulos periodísticos para entregar y quienes estamos en los medios de prensa, agradecidos por siempre.

Sandro Miranda participará Mountain Bike World Championships Masters 2026, competencia que tendrá lugar desde el 26 al 29 de marzo en los Nevados de Chillán (Chile).

El esquelense participará en la modalidad XCO (Circuito Cross Country), está reservada para los ciclistas mayores de 35 años de todo el mundo.

Hay que señalar que el circuito de Cross Country (XCO) se encuentra en el Bike Park Nevados de Chillán, donde combina senderos naturales y secciones técnicas en la cordillera andina. Incluye subidas exigentes, tramos de bosque nativo y zonas abiertas con vistas a los volcanes; exige resistencia, técnica y estrategia por sus ascensos, descensos rápidos en singletrack y pasos técnicos.