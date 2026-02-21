Productores de Trevelin se unen para potenciar la identidad del vino cordillerano

En el marco de un encuentro estratégico orientado a incentivar la producción vitivinícola y el turismo, la Bodega Contra Corriente fue sede de una reunión que marca un precedente para el sector en la zona. Alfio Sandoval Astorga, sommelier y encargado de turismo del establecimiento, ofició de anfitrión en una jornada que buscó resaltar el valor del "Vino de Trevelin" por sobre las marcas individuales, enfocándose en la consolidación del valle como un destino de clase mundial.

Un brindis por la identidad local

El encuentro, que contó con la presencia de Sol Ferrada (Giro Creativo) y Pablo Castelli (Gales al Sur), sirvió como plataforma para presentar el tour de bodegas que la agencia viene desarrollando anualmente. Se trata de una propuesta inédita que conecta a siete bodegas de Chubut y una destilería de whisky, integrando la oferta productiva de la provincia en un recorrido de alta calidad.

Durante la presentación, un detalle simbólico captó la atención: las botellas servidas no tenían etiqueta. "El sentido era mostrar el vino de Trevelin y no que haya preponderancia de una bodega", explicó Sandoval Astorga. "La idea es que sea el Valle de Trevelin, que hoy es un IG (Indicación Geográfica) desde el 2019". Esta categoría es el paso previo a la Denominación de Origen Controlada, un sello que garantiza que las características del producto están íntimamente ligadas a su origen geográfico.

El legado de los pioneros y el potencial del Valle

El sommelier destacó la presencia de Marcelo y Patricia de Casa Yagüe, reconocidos como pioneros en la región. Según Sandoval Astorga, gracias al trabajo de ellos y otros productores, hoy Trevelin marca un hito en calidad. "Vengo de Mendoza, de Salta y Jujuy, y creo mucho en el potencial del Valle de Trevelin para el enoturismo, que es la conjunción del mundo del turismo y el vino", señaló.

El experto comparó el proceso actual de Chubut con la tradición de otras provincias argentinas: "En Mendoza el pueblo se apropia de la producción. Una vez al año se celebra la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde se honra el trabajo de todo un año alrededor de este maravilloso producto".

El vino como motor de empleo y valor agregado

Más allá del disfrute, la reunión puso el foco en el impacto económico de la industria. El vino fue definido como el producto con mayor valor agregado de la República Argentina, dado que involucra una extensa cadena de valor: desde el trabajador de la tierra hasta el diseñador de etiquetas, fabricantes de corchos y productores de vidrio.

"Es la primera vez que nos juntamos todos con el afán de promover el crecimiento en la producción de vinos, lo que trae aparejado también el turismo", concluyó Sandoval Astorga, reafirmando que el crecimiento de las bodegas locales generará beneficios directos tanto para la producción como para la oferta turística de Trevelin y la zona.

T.B