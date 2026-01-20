ANMAT prohíbe acondicionador por riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso el retiro inmediato de todos los comercios del país del acondicionador denominado Blonde Curls - Moisturizing Silver Conditioner de la marca Curl Girl. Esta medida drástica se tomó luego de que una inspección técnica confirmara que el cosmético no solo carecía de registros de inscripción vigentes, sino que también presentaba graves irregularidades en su composición química.

El organismo detectó la presencia de azul de metileno y violeta de genciana, dos sustancias que están expresamente prohibidas por la normativa actual para este tipo de productos de higiene personal. Al ser componentes no autorizados, su uso directo sobre el cuerpo humano conlleva riesgos potenciales para la salud de los consumidores que el Estado busca prevenir mediante esta intervención.

A las fallas en su formulación se sumó la falta de información esencial en el envase, como el número de lote y la fecha de vencimiento. Esta carencia de datos impide rastrear el origen del producto y garantiza que el mismo sea considerado ilegítimo y sin respaldo sanitario. Incluso el laboratorio que figuraba como responsable se desvinculó de la unidad inspeccionada, confirmando que no pertenecía a su producción oficial y reforzando las sospechas sobre la dudosa procedencia del artículo.

Como autoridad encargada de fiscalizar medicamentos, alimentos y cosméticos en el ámbito del Ministerio de Salud, la ANMAT ya notificó a todas las jurisdicciones del país para asegurar que el producto sea removido de las góndolas de manera urgente. La decisión final del Departamento de Cosméticos busca proteger a la población ante la comercialización de artículos que operan fuera del marco legal y no cumplen con los estándares de seguridad y eficacia exigidos.

E.B.W.