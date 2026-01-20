Buscan familias para dos adolescentes en Lago Puelo: La convocatoria que puede cambiar una vida

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería con asiento en Lago Puelo, junto a la Dirección General de Adopciones de la Provincia del Chubut, lanzó una convocatoria pública destinada a personas y familias interesadas en adoptar o constituirse como referentes afectivos para dos adolescentes que esperan la oportunidad de crecer en un entorno de cuidado, respeto y acompañamiento.

Convocatoria abierta a la comunidad

La búsqueda está orientada a personas individuales y/o familias sin una configuración definida, dispuestas a asumir un compromiso afectivo real y sostenido en el tiempo. Se trata de dos adolescentes, una de 13 años y otra de 14, que necesitan un espacio familiar donde se priorice el afecto, la protección y el respeto por su historia de vida.

Desde el Juzgado, a cargo del Dr. Guillermo Fernando Gregorio, remarcaron la importancia de contar con adultos referentes que puedan acompañar, contener y potenciar los recursos singulares de cada adolescente, entendiendo que la adopción y el rol de referente afectivo implican escucha, paciencia y construcción de vínculos.

Intereses y cotidianeidad

Las adolescentes comparten el gusto por las actividades al aire libre, aunque cada una tiene intereses propios que forman parte de su identidad.

Una de ellas disfruta del orden, colaborar con las tareas del hogar, hacer patín y salir a caminar en contacto con la naturaleza.

La otra se siente especialmente atraída por las actividades manuales y también por propuestas recreativas al aire libre.

Estos datos buscan acercar a quienes estén evaluando postularse, para que puedan imaginar un acompañamiento cotidiano respetuoso y acorde a sus intereses.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar de esta convocatoria podrán inscribirse desde el 19 de enero hasta el 19 de marzo de 2026, enviando un correo electrónico con sus datos personales y de contacto a cualquiera de las siguientes direcciones: adopciones.esquel@chubut.gob.ar y/o adopciones.trelew@chubut.gob.ar.

Desde la Dirección General de Adopciones recordaron que no existe un único modelo de familia, y que lo fundamental es la disponibilidad emocional para brindar un espacio seguro, estable y afectivo.

O.P.