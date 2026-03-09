19°
Brindarán una charla abierta sobre semillas forestales nativas y restauración después de incendios

Especialistas compartirán experiencias sobre recolección de semillas y recuperación de bosques tras el incendio en Cascada Escondida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se realizará una charla abierta sobre recolección y procesamiento de semillas forestales nativas y restauración ambiental post incendio, una temática importante para la conservación y recuperación de los bosques de la Comarca Andina.

 

La actividad se realizará el jueves 12 de marzo a las 10 horas en el Auditorio de Cultura de Epuyén, con entrada abierta a vecinos, productores, estudiantes y personas interesadas en el cuidado del ambiente.

 

Semillas nativas y restauración de bosques

Durante el encuentro se abordarán dos ejes principales: por un lado, la recolección y el procesamiento de semillas forestales nativas.

 

Además, se compartirá la experiencia de restauración ambiental tras el incendio en Cascada Escondida, un proceso que implica recuperar áreas afectadas por el fuego mediante técnicas de manejo forestal y reintroducción de especies nativas.

 

 

Este tipo de iniciativas busca difundir conocimientos y promover acciones de restauración ecológica.

 

Quiénes brindarán la charla

La actividad estará a cargo del técnico forestal Matías Saihueque y del ingeniero forestal Federico Letourneau, quienes forman parte del Campo Forestal General San Martín.

 

Los especialistas compartirán experiencias de trabajo en territorio, técnicas de manejo de semillas y estrategias de restauración de bosques, con el objetivo de acercar herramientas prácticas a la comunidad.

 

La charla es organizada con el acompañamiento de la Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Municipalidad de Epuyén.

 

