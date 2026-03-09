Cortaron una camioneta para robar… pero los atraparon en minutos

Un rápido operativo policial permitió recuperar una bicicleta robada y detener a dos sospechosos en la ciudad de El Bolsón, luego de que una vecina alertara al sistema de emergencias sobre movimientos sospechosos cerca de un vehículo estacionado frente a un supermercado.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando una mujer observó a tres hombres merodeando una camioneta en la zona céntrica y notó que intentaban abrir el vehículo. Ante la situación, decidió comunicarse de inmediato con el RN Emergencias 911, lo que activó un rápido despliegue policial.

Robaron una bicicleta de una camioneta

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Río Negro se entrevistaron con el propietario del rodado, un trabajador de 43 años que reside en en zona rural cercana a la ciudad.

El hombre explicó que personas desconocidas habían cortado la lona que cubría la caja de su camioneta y desde allí sustrajeron una bicicleta que transportaba. Según detalló el damnificado, se trataba de una bicicleta rodado 16, de 21 velocidades, color negro con detalles rosados y equipada con frenos a disco en ambas ruedas.

Los sospechosos fueron interceptados a pocas cuadras

Con la descripción del rodado, comenzaron recorridos por las calles cercanas para intentar ubicar a los responsables antes de que abandonaran la zona.

Minutos más tarde, durante uno de los patrullajes, los policías observaron a dos hombres caminando por la vía pública mientras trasladaban una bicicleta con características idénticas a la denunciada.

Ante esa situación, los efectivos los interceptaron para verificar el rodado y confirmaron que se trataba de la bicicleta robada minutos antes.

El procedimiento se resolvió en menos de 20 minutos

Los dos sospechosos fueron demorados en el lugar y trasladados a la unidad policial, mientras que la bicicleta fue recuperada para ser restituida a su propietario.

De acuerdo con fuentes oficiales, todo el procedimiento se resolvió en menos de veinte minutos desde la alerta inicial, lo que permitió esclarecer el hecho casi de inmediato.

Posteriormente, personal de criminalística de El Bolsón realizó las diligencias correspondientes para documentar el caso y recolectar pruebas para la investigación judicial.

