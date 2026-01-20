Paprika combina música en vivo y gastronomía innovadora: sumate a la Jam Session

Este, el centro de la ciudad se llenará de ritmo con una propuesta que busca amalgamar el arte local y la gastronomía de vanguardia., el espacio ubicado en, abrirá sus puertas para unaabierta al público que promete ser el punto de encuentro ideal para músicos y vecinos.A partir de las, el evento contará con una configuración depreparada para recibir a intérpretes de diversos instrumentos. La organización invita a los artistas a(aunque no es excluyente) para sumarse a la base de guitarra, bajo, batería y teclado que estarán disponible durante la noche.

Más allá de la música, Paprika se ha consolidado como una tienda de sándwiches innovadora que rompe con lo convencional. Su concepto permite a cada cliente armar su propio sándwich, eligiendo entre una selección de fiambres poco tradicionales, encurtidos, conservas artesanales y fermentos de elaboración propia.

Para acompañar la zapada, el local ofrece una variada carta que incluye cerveza artesanal de la zona y tragos seleccionados, creando un ambiente distendido y creativo para disfrutar de la noche de verano.





Datos del Evento:

Fecha: Miércoles 21 de enero.

Hora: 20:00 p.m..

Lugar: Paprika (Rivadavia 873).

Entrada: Libre y gratuita.



La invitación es abierta para todo aquel que quiera acercarse a tocar o simplemente a disfrutar de una buena comida en un entorno artístico.





