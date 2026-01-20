27°
20 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Paprika combina música en vivo y gastronomía innovadora: sumate a la Jam Session

Ubicado en Rivadavia 873, el local invita a vivir una experiencia sensorial completa: armá tu propio sándwich con fiambres y toppings únicos mientras disfrutás de una zapada abierta.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota



Este miércoles 21 de enero, el centro de la ciudad se llenará de ritmo con una propuesta que busca amalgamar el arte local y la gastronomía de vanguardia. Paprika, el espacio ubicado en Rivadavia 873, abrirá sus puertas para una Jam Session (Zapada) abierta al público que promete ser el punto de encuentro ideal para músicos y vecinos.

A partir de las 20:00 horas, el evento contará con una configuración de micrófono abierto preparada para recibir a intérpretes de diversos instrumentos. La organización invita a los artistas a traer su propio instrumento (aunque no es excluyente) para sumarse a la base de guitarra, bajo, batería y teclado que estarán disponible durante la noche.

Una experiencia gastronómica innovadora

 

Más allá de la música, Paprika se ha consolidado como una tienda de sándwiches innovadora que rompe con lo convencional. Su concepto permite a cada cliente armar su propio sándwich, eligiendo entre una selección de fiambres poco tradicionales, encurtidos, conservas artesanales y fermentos de elaboración propia.

 

Para acompañar la zapada, el local ofrece una variada carta que incluye cerveza artesanal de la zona y tragos seleccionados, creando un ambiente distendido y creativo para disfrutar de la noche de verano.


Datos del Evento:

 

  • Fecha: Miércoles 21 de enero.

     

  • Hora: 20:00 p.m..

     

  • Lugar: Paprika (Rivadavia 873).

     

  • Entrada: Libre y gratuita.
     

     

La invitación es abierta para todo aquel que quiera acercarse a tocar o simplemente a disfrutar de una buena comida en un entorno artístico.


M.G

 



 

 

