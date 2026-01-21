27°
Miércoles 21 de Enero de 2026
Una multitud por los que murieron y por los que no están: Comodoro marchó pidiendo justicia

Más de 3.500 personas se dieron cita en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Valeria Schwab. Familiares de otras víctimas se hicieron presentes. Reclamo de celeridad en los casos.
Por Redacción Red43

Bajo las consignas “Por nuestros seres queridos, por los que ya no están, por los que aún buscamos”, una multitud se manifestó por el centro de la ciudad en homenaje a Valeria Schwab, Diego Serón, Juana Morales, Pedro Kreder, Victorio Joursin y a todas las personas asesinadas y desaparecidas en Comodoro Rivadavia. La movilización se realizó el martes por la noche y reunió a más de 3.500 personas, que recorrieron el casco céntrico hasta el Cenotafio ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 3.

 

La convocatoria fue encabezada por familiares de la joven asesinada Valeria Schawab y de Diego Ezequiel Serón, encontrado muerto luego de varios días de intensa búsqueda. Al pedido se sumaron también otros casos que continúan sin resolución, como el de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, los jubilados desaparecidos desde octubre del año pasado.

 

 Vecinos y vecinas participaron de la marcha para exigir respuestas ante los crímenes recientes y las desapariciones que mantienen en vilo a la comunidad, reclamando avances concretos en las investigaciones y justicia para todas las víctimas.

 

 

 

