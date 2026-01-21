El cauce seco del arroyo revela años de sedimentos acumulados

La Municipalidad avanza con tareas de saneamiento integral sobre el Arroyo Esquel, con trabajos de extracción de sedimentos y limpieza del cauce y sus laterales, en una intervención de carácter preventivo ante posibles crecidas durante el invierno.

“Estamos en esta etapa de extracción, tenemos más o menos calculado unos 3000 metros cúbicos de extracción en esta parte”, explicó el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Carlos Fonseca, al referirse a los trabajos que se desarrollan actualmente en el sector. Según indicó, la acumulación de sedimentos había reducido significativamente la capacidad de retención del cauce.

Fonseca señaló que la obra tiene un plazo estimado de cuatro meses y que incluye tareas de saneamiento a lo largo de un amplio tramo. “A partir de este mes, desde enero, tenemos cuatro meses más de obra, que es la limpieza del arroyo hasta la calle Magallanes”, precisó.

En ese marco, explicó que ya se realizan trabajos complementarios en el lugar. “Ya estamos trabajando con gente también, que está haciendo todo el apodo del raleo y la extracción después va a las máquinas y hacen la extracción de los tocones, en lo que sería todo lo que es el cauce”, indicó.

El funcionario destacó que la actual sequía, aunque no estaba prevista, permitió avanzar con mayor rapidez. “No, no, impensado. Este trabajo, si hubiese habido lluvia y el cauce del arroyo no se secaba, era muchísimo más complicado ejecutarlo”, afirmó, y recordó que en otras oportunidades las tareas se dificultaban por el terreno pantanoso.

Actualmente, el material extraído se acopia en el lugar y luego es retirado con logística municipal. “Los vamos a ir retirando con camiones municipales y algunos que podamos contratar”, detalló.

Finalmente, Fonseca remarcó el objetivo preventivo de la obra: “Esto es preventivo para el invierno cuando vienen grandes crecidas”, y explicó que la intervención permitirá reducir la velocidad del agua y evitar un mayor arrastre de sedimentos hacia la ciudad.

