Nueva edición de la Búsqueda del Tesoro para celebrar el Día de la Recreación

Jessy De Los Santos, creadora de Jugamos Recreación, anunció una nueva edición de su esperada búsqueda del tesoro para conmemorar el Día Nacional del Derecho a la Recreación. Esta iniciativa busca que la comunidad se apropie de los espacios públicos a través del juego. Según explica la organizadora, el objetivo es "celebrar el día de la recreación jugando y compartiendo con toda la familia, entendiendo que jugar no solamente juegan los niños, sino que justamente el derecho a la recreación es un derecho que tienen todas las personas".

El proyecto tiene sus raíces lejos de la cordillera, ya que "empezamos siendo un equipo chico en Buenos Aires" en el año 2018. Sin embargo, en 2021 decidieron trasladarse a Esquel, donde comenzaron con servicios pequeños hasta consolidarse como una referencia local en eventos sociales y corporativos. De Los Santos destaca que han logrado expandir sus propuestas, desde animaciones infantiles y maquillaje artístico hasta jornadas masivas para egresados, "gracias a la confianza de toda la comunidad de Esquel" que les permite seguir creciendo cada año.

La dinámica del certamen actual comenzará el 18 de marzo a través de las redes sociales. Durante esa semana, se publicará diariamente una palabra clave en las historias de Instagram que los participantes deberán recopilar. La emprendedora detalló que "la gente tiene que recopilar esa palabra clave que va a salir una vez por día, desde el 18 hasta el 24", funcionando este seguimiento como una validación necesaria para quienes encuentren los cupones físicos en la jornada de cierre.

El momento culminante será el 24 de marzo a las 17:00 horas, aprovechando el feriado. En ese horario se revelará la zona específica de la ciudad donde estarán los cupones escondidos. "Cuanto más cupones la gente encuentre, más premios se puede llevar", señaló la referente, aclarando que los ganadores deberán presentar el cupón hallado y demostrar que cuentan con las palabras claves previas. Esta propuesta es, en esencia, una forma de agradecer a quienes siguen "apostando a las experiencias de volver a jugar, de encontrarse, de divertirse".

E.B.W.