El municipio y la Junta Vecinal del Barrio Malvinas analizaron el proyecto de ampliación del CAPS

En las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Barrio Malvinas, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el fin de evaluar las acciones necesarias para ampliar el edificio actual. Del encuentro participaron el intendente de Esquel, Matías Taccetta, la presidenta de la Junta Vecinal, Marta Barrera, la coordinadora del CAPS, Dra. Caren Tardón, y el responsable de Recursos Físicos de Salud, José Pavón. El objetivo central fue el relevamiento de las necesidades edilicias frente a una demanda que alcanza los 460 pacientes mensuales.

Durante la recorrida por el establecimiento, se detalló la actual distribución de los espacios para el equipo de once profesionales que prestan servicios en áreas como nutrición, odontología, pediatría y medicina general. Actualmente, debido a las dimensiones del edificio, sectores como la farmacia y el área de trabajo comunitario funcionan en espacios adaptados o compartidos, y el personal no dispone de sectores de uso propio como cocina o baños exclusivos. Estas limitaciones técnicas forman parte del diagnóstico presentado a las autoridades para justificar la necesidad de una obra de extensión.

Como resultado del intercambio, el intendente manifestó su compromiso de gestionar los materiales ante el Gobierno Provincial, quedando el avance de la obra sujeto a la presentación de un proyecto técnico. Dicho plano deberá contemplar la creación de una sala de farmacia, un área para el equipo de territorio (TCST), cocina, baños para el personal y un nuevo consultorio. De esta manera, se busca regularizar la situación de los distintos sectores y optimizar la atención sanitaria para los vecinos del barrio.

E.B.W.