Economía circular: alianza estratégica con el sector científico en Esquel

La gestión de residuos en la ciudad de Esquel busca dar un salto cualitativo hacia la sostenibilidad y la innovación productiva. Durante la mañana del lunes, la licenciada Mariana López Rey, gerente de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), encabezó una mesa de trabajo clave junto a Nicolás Sueyro, subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y la ingeniera Claudia Zapata, integrante del Área de Tecnología de la Madera del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).

El eje central del encuentro fue el diseño de estrategias que permitan transformar los residuos en recursos con valor agregado. Según explicó la licenciada López Rey, el objetivo primordial es aplicar tecnología y conocimiento técnico especializado para convertir las distintas corrientes de desechos en oportunidades concretas de economía circular y empleo verde. En este sentido, se analizaron diversas líneas de acción que cuentan con el respaldo directo de organismos del ámbito científico y tecnológico, garantizando así la viabilidad y el rigor técnico de cada iniciativa planteada.

Desde la GIRSU subrayaron la importancia de fortalecer la articulación institucional como un motor para el aprovechamiento sustentable. Este enfoque no solo contempla la mejora en el tratamiento de los desperdicios, sino que aspira a la generación de nuevas oportunidades económico-productivas que beneficien a la región. Asimismo, los referentes de las distintas áreas coincidieron en la necesidad de fomentar la participación ciudadana, integrando las propuestas que surjan de la comunidad con el soporte técnico necesario para potenciarlas y transformarlas en realidades tangibles.

Con este marco de colaboración interinstitucional, Esquel se posiciona como un municipio que apuesta por la planificación estratégica, donde la ciencia y la gestión urbana convergen para reducir el impacto ambiental y dinamizar la economía local a través del desarrollo tecnológico.

