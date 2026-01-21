Aniversario de Esquel: actividades "casi todo el mes"

La subsecretaria de Cultura esquelense, Sonia Baliente, anticipó el entusiasmo, desafío y la logística del armado en un nuevo aniversario de nuestra ciudad.

"Son 120 años de la ciudad", remarcó: "estamos organizando una cantidad de actividades, te diría que casi todo el mes. Tanto del lado cultural, deportivas, educativas y todo lo que tiene que ver más con lo institucional".

A las ya anunciadas fechas de los espectáculos centrales, se le suma una gran cantidad de ferias locales: "Ya la semana que viene sale la convocatoria para lo que es artesanías y emprendedores para esta expo Verano".

La invitación desde el Archivo Histórico a intervenciones que reavivan la memoria local: "Desde el archivo, desde el museo, desde el área de Pueblos Originarios y museo Nahuelpan, desde los TAMFI-TAMFOC".

En los actos formales, será el intendente Matías Taccetta quien haga los anuncios pertinentes: "Prefiero que el dejárselo para el intendente, que lo anuncie", concluyó Baliente.

En cuanto al cronograma, Taccetta confirmó que habrá tres noches principales de festival: el sábado 21, el lunes 23 y el martes 24 de febrero. Los números nacionales de mayor convocatoria se presentarán en el predio del estadio, mientras que los artistas locales tendrán su espacio en el gimnasio municipal. La propuesta musical incluirá cumbia, folclore, rock y la mencionada fiesta electrónica. El cierre de los festivales será el martes 24 con el marco de un Telebingo Chubutense, dejando para el miércoles 25 los actos protocolares y el desfile tradicional.

SL