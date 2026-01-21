20°
Miércoles 21 de Enero de 2026
21 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Emergencia en Comodoro: disponen la evacuación total del barrio Médanos y habilitan ingresos controlados

Ante la inestabilidad del terreno y nuevos movimientos geológicos, las autoridades locales coordinan el retiro gradual de pertenencias esenciales mientras avanzan las obras en caminos alternativos.
Por Redacción Red43

La crisis geológica en Comodoro Rivadavia ha escalado a una fase crítica con la confirmación de la evacuación total del barrio Médanos. Los funcionarios municipales informaron que ya no quedan residentes pernoctando en la zona afectada debido a la persistencia de los movimientos de suelo, los cuales se manifestaron nuevamente durante las últimas horas de la madrugada. Ante este escenario de riesgo inminente, el personal de monitoreo geológico mantiene una vigilancia permanente para detectar cualquier desplazamiento adicional que obligue al cierre definitivo del sector.

 

Con el objetivo de asistir a las familias damnificadas, se ha organizado un operativo de acceso restringido y supervisado que permite a los vecinos ingresar en grupos reducidos para retirar elementos de primera necesidad. En esta etapa inicial se prioriza el rescate de documentación y objetos personales de gran valor, postergando el traslado de mobiliario pesado o electrodomésticos para cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Las autoridades enfatizaron que la integridad física de las personas es la prioridad absoluta por encima de cualquier bien material.

 

En paralelo a las tareas de asistencia, la Subsecretaría de Vialidad Urbana trabaja intensamente en la apertura de un camino alternativo hacia el sector este, en dirección a la costa. Esta vía es fundamental para iniciar la evacuación de más de veinte vehículos que quedaron atrapados tras el colapso del asfalto original. Los trabajos viales buscan ofrecer una solución logística a los propietarios, aunque se advirtió que el retiro de las unidades será un proceso lento y supeditado a los informes técnicos de los geólogos que operan en el Cerro Hermitte.

 

Ante la gravedad de la situación, el intendente Othar Macharashvili mantuvo un encuentro de trabajo con el ex mandatario local Juan Pablo Luque para analizar la evolución de la catástrofe y unificar criterios de gestión. Durante la reunión, ambos dirigentes repasaron los antecedentes geológicos de la ciudad y evaluaron las gestiones necesarias ante organismos provinciales y nacionales para conseguir los recursos que demanda la remediación de la zona. Este diálogo político busca fortalecer el respaldo institucional a las medidas de emergencia y planificar las obras de infraestructura que requerirá la ciudad una vez estabilizado el terreno.

 

 

 

E.B.W.

 

