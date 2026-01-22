ActivArte 2026: Agenda cultural gratuita en Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Dirección de Cultura, lleva adelante una nueva edición de ActivArte 2026.

Durante todo el fin de semana, la Plaza Central de Lago Puelo se transformará en un punto de encuentro con propuestas que combinan música en vivo, arte, gastronomía y actividades recreativas, con entrada libre y gratuita.

Jueves: micrófono abierto

ActivArte 2026 comenzará este jueves con micrófono abierto y música ambiente que abrirá un espacio para que jóvenes, artistas emergentes y vecinos en general puedan expresarse a través de la música, la palabra, la poesía, el canto u otras manifestaciones artísticas.

No es necesario ser profesional: la invitación es animarse, compartir y ser parte.

Viernes: boleros, humor y clásicos

La programación del viernes contará con las presentaciones de José Crisraldo, Juan Carlos Recio y amigos, y el dúo Las Gardenias – Boleros. Las Gardenias ofrecen un espectáculo que combina romance, teatro y humor, con clásicos del repertorio latinoamericano y versiones aboleradas de canciones actuales.

Sábado: rock

El sábado, el escenario recibirá a Error Sostenido, banda de rock progresivo, y a Viento Lunar, que reversiona clásicos del rock nacional e internacional.

Domingo: infancias, magia y cine al aire libre

El domingo estará especialmente dedicado a las infancias y las familias. La jornada incluirá el espectáculo “Te lo Cuento con Magia”, a cargo de Fabián Martin, Mago Ilusionista, y culminará con cine al aire libre, con la proyección de la película “Otro Viernes de Locos”.

