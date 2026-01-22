25°
Jueves 22 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

La atacó mientras sostenía a su hija: Quedó imputado

El hecho ocurrió de madrugada y la víctima tenía a la beba en brazos al momento de la agresión.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un joven, acusado de agredir física y verbalmente a su pareja mientras ella tenía en brazos a la hija en común, una bebé de apenas ocho meses de vida.

 

La audiencia se realizó este miércoles, en el marco de la feria judicial, y estuvo a cargo de la fiscal de feria, quien detalló que el hecho ocurrió entre las 2 y las 5 de la madrugada del 18 de enero de 2026, en la vivienda donde la pareja convivía en la localidad de El Bolsón.

 

Agresión y amenazas

 

Según la acusación, tras una discusión, el imputado amenazó y golpeó a la mujer, sin cesar la agresión aun cuando la víctima sostenía a la bebé en brazos. Posteriormente, la denunciante pudo acreditar lesiones en distintas partes del cuerpo mediante una certificación médica.

 

Además, se constató que la niña también presentaba lesiones.

 

 

Avance de la causa judicial

 

Durante la audiencia, la defensora oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria, que se extenderá por un plazo de cuatro meses.

 

El imputado fue acusado como autor de los delitos de lesiones leves en contexto de violencia de género y amenazas simples, tipificaciones previstas en el Código Penal.

 

Medidas de protección para la víctima y la bebé

 

A pedido de la fiscalía, el magistrado dispuso medidas cautelares estrictas para resguardar a la mujer y a la niña. Entre ellas, se ordenó una prohibición de acercamiento no menor a 200 metros, que alcanza tanto a la víctima como a la bebé.

 

Además, se estableció el impedimento de todo tipo de contacto, una restricción que también se extiende a familiares del imputado, con el objetivo de evitar cualquier tipo de presión, hostigamiento o revictimización.

 

 

O.P.

 

