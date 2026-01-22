Tragedia en la Comisaría Primera de Trelew: un detenido se quitó la vida en su celda

Un grave episodio conmocionó a la fuerza policial de Trelew durante las últimas horas del miércoles. Un joven de 28 años, que se encontraba bajo custodia en la Seccional Primera, fue hallado sin vida en el interior de su calabozo, apenas dos horas después de haber sido ingresado.

El hecho se originó pasadas las 21:00 horas, cuando personal policial debió acudir a una vivienda ubicada en la calle Yrigoyen al 580. Se trata de una propiedad que ha estado en el centro de la escena pública en los últimos días debido a su condición de usurpada. En el lugar se habrían producido disturbios familiares de tal magnitud que los efectivos procedieron a la detención del hombre para resguardar el orden.



El trasfondo de Yrigoyen 580: una propiedad en conflicto





La vivienda donde se produjo la detención no era un lugar desconocido para las autoridades de Trelew. En las semanas previas, la propiedad ubicada en Yrigoyen al 580 había ganado espacio en las crónicas policiales y judiciales debido a una tensa situación de usurpación.



Reclamos de los propietarios: Los dueños legales de la casa habían denunciado públicamente la ocupación ilegal, señalando que el inmueble estaba siendo utilizado no solo como vivienda, sino como un foco de conflictos constantes que alteraban la tranquilidad del barrio.



Intervenciones previas: La policía ya había acudido al lugar en varias oportunidades por denuncias de ruidos molestos, peleas callejeras y desórdenes. Incluso, se habían iniciado gestiones judiciales para avanzar con una orden de desalojo.



Foco de violencia: Los vecinos de la zona habían manifestado su preocupación por la seguridad en esa cuadra, describiendo un clima de hostilidad permanente entre quienes ocupaban la casa.





El hallazgo en la dependencia

Tras su traslado a la Comisaría Primera, el joven fue alojado en una celda de detención. Sin embargo, alrededor de las 23:00 horas, durante una recorrida de control, los agentes de turno constataron que el detenido se había quitado la vida mediante ahorcamiento.

Según informaron fuentes policiales, el fallecido era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y se encontraba actualmente desempleado. Al no contar con familiares directos en la zona, las autoridades trabajan para establecer los contactos correspondientes y comunicar la triste noticia.

Investigación en curso

Ante la gravedad de lo sucedido en una dependencia pública, se activaron de inmediato los protocolos de rigor. En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, la Brigada de Investigaciones y representantes de la Fiscalía de turno, quienes realizaron las pericias pertinentes dentro del calabozo.

La justicia busca determinar si se cumplieron todos los procedimientos de vigilancia y custodia establecidos para las personas privadas de su libertad, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar los pormenores del fallecimiento.







Si usted o alguien que conoce está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, puede comunicarse a la Línea de Prevención del Suicidio (Asistencia Telefónica Gratuita) marcando el 135 desde Buenos Aires o al (011) 5275-1135 desde todo el país.











M.G



