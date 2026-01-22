Giro en el caso Serón: cámara de seguridad reveló una prueba importante del hecho

La investigación por la muerte de Diego Ezequiel Serón ha dado un giro significativo tras la incorporación de un elemento probatorio clave: el registro audiovisual de una cámara de seguridad privada. El registro, aportado por un vecino, muestra a una única silueta en el sector del cerro Chenque. El Fiscal Jefe, Cristian Olazabal, se reunió con la familia para informarles sobre este avance que podría descartar la intervención de terceros.



Según informó el Ministerio Público Fiscal, el fiscal jefe Cristian Olazabal mantuvo una reunión presencial con los familiares de Serón para interiorizarlos sobre el contenido de la grabación y el estado actual de la causa, que hasta hace pocos días se manejaba bajo un estricto protocolo de búsqueda de paradero.





La cronología del hecho



La Fiscalía ha logrado establecer una secuencia temporal precisa mediante el cotejo de cámaras en la zona:

17:12 hs: Diego es captado por una cámara previa, caminando a una distancia de entre 6 y 8 minutos a pie del sector de los aterrazamientos del cerro.

17:20 hs: La cámara del vecino registra una única silueta desplazándose sobre uno de los niveles del Chenque.

El desenlace: El registro muestra que la persona se detiene durante aproximadamente dos minutos y, posteriormente, cae al vacío.

Un dato fundamental que surge del análisis preliminar es que no se observa la presencia de otras personas en las inmediaciones del lugar al momento del incidente. En el video solo se advierte el flujo vehicular normal de la ruta ubicada metros más arriba del sector.

Pruebas y pericias en curso



Aunque el video parece orientar la hipótesis hacia una caída sin participación de terceros, la Fiscalía no ha cerrado la investigación y mantiene bajo análisis diversos elementos:

Resultados de Autopsia: Se aguardan estudios complementarios ordenados por la médica forense para confirmar la causa fehaciente de muerte. Pericias de la Policía Científica: Se trabaja en el lugar del hallazgo para determinar si la dinámica física de la caída coincide milimétricamente con lo observado en el video. Análisis de allanamientos: Se analizan los elementos secuestrados en los ocho procedimientos realizados en el barrio Las Flores tras la denuncia de desaparición el pasado 8 de enero. Entorno social: Continúan las entrevistas a allegados para comprender el contexto previo a que Serón se retirara de su domicilio en la calle Los Aromos.

Con la incorporación de esta pieza central, el Ministerio Público Fiscal espera llevar claridad definitiva a un caso que mantuvo en vilo a la comunidad desde el inicio de la búsqueda del joven, permitiendo establecer con certeza técnica las circunstancias de su trágico final.







M.G