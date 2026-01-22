Intervención Musical Solidaria en Surcos Mate

El local Surcos Mate, ubicado en Roca 785, se convierte hoy en el epicentro de una movida solidaria impulsada por su propietario, Gastón Pla, con el fin de brindar apoyo concreto a quienes combaten los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. La actividad, programada para este jueves 22 a partir de las 17:00 horas, propone una intervención musical en la vereda del establecimiento para convocar a la comunidad y facilitar la recepción de donaciones destinadas a los brigadistas y personal de Guardaparques. Según explicó el organizador, la intención es predisponer el espacio para ayudarlos a ellos, aprovechando el vínculo directo que mantiene con personas que están actualmente en el frente de batalla.

La jornada contará con la participación especial de la banda Poné la Pava, cuyo estilo musical se alinea con la identidad del comercio. Durante la tarde, el grupo interpretará tres composiciones de folklore, incluyendo una zamba, una chacarera y una canción de su propia autoría llamada Surco. Gastón Pla destacó la autenticidad de la propuesta al mencionar que esto es increíble, no está nada arreglado, así que eso es lo más lindo. La música funcionará como un marco para invitar a los transeúntes a acercarse y realizar su contribución, la cual será gestionada de manera personalizada para evitar desvíos o demoras en la entrega.

Uno de los puntos centrales de esta iniciativa es la transparencia y la llegada directa de los insumos. El dueño del local manifestó su preocupación por comentarios que sugerían que ciertas donaciones previas no habrían alcanzado su destino, por lo que decidió contactarse personalmente con los brigadistas para consultar qué es lo que les hace falta. Pla subrayó que el objetivo es que la ayuda llegue de primera mano y de forma directa y transparente para que ellos la puedan usar. Toda la información detallada sobre los elementos necesarios se encuentra disponible en los canales digitales del local y de los músicos para que los vecinos sepan exactamente con qué colaborar antes de acercarse a Roca 785.

E.B.W.