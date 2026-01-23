29°
La Fiesta Nacional de la Fruta Fina suma un día más

La 38° edición del tradicional festival se extenderá hasta el sábado 31 de enero en el Predio Polideportivo, con una programación solidaria destinada a acompañar y colaborar con las familias afectadas por el incendio en Puerto Patriada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un contexto marcado por la emergencia ambiental y social que dejó el incendio en Puerto Patriada, la 38° Edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina anunció la extensión de su programación hasta el sábado 31 de enero, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la Comarca, y también como una herramienta de acompañamiento solidario para las familias damnificadas.

 

El festival se desarrollará los días 29, 30 y 31 de enero en el Predio Polideportivo, con una propuesta ampliada que incluye más artistas, más música en vivo, más puestos gastronómicos y productivos, y, como cada año, el protagonismo de la fruta fina, emblema de la producción local.

 

Festival con sentido solidario

 

Desde la organización recordaron que esta edición tiene un objetivo solidario central: colaborar con las familias afectadas por el incendio que se originó en la zona de Puerto Patriada, un hecho que golpeó con fuerza a la Comarca en plena temporada de verano.

 

 

En ese marco, señalaron que los cartones de Telebingo ya adquiridos continúan siendo válidos para la jornada del jueves 29, y que aquellas personas que necesiten realizar gestiones pueden acercarse a cualquier sucursal de Telebingo, teniendo en cuenta que la venta se realizará hasta una hora antes del evento.

 

Además, informaron que los días viernes 30 y sábado 31, la entrada será libre y gratuita.

 

 

 

