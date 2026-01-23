Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína

Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada por personal de la Comisaría 12 de El Bolsón, luego de ser señalado como autor de un hecho de violencia en contexto de género contra su pareja, una menor de edad. Durante el procedimiento policial, además, los efectivos encontraron una importante cantidad de estupefacientes en su poder.

El hecho ocurrió en la calle Sarmiento al 3500, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre una situación de violencia que estaba sufriendo una joven. Ante el aviso, móviles policiales se dirigieron al lugar y lograron identificar y detener al agresor.

La víctima fue asistida y trasladada al hospital, donde quedó bajo observación médica y recibió los chequeos correspondientes, siguiendo el protocolo establecido para este tipo de casos.

Hallazgo de droga durante la requisa

En el marco del procedimiento de rutina, los uniformados realizaron una requisa al detenido y detectaron envoltorios con una sustancia blanquecina. Tras ser sometida a los reactivos correspondientes, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Como consecuencia, el sujeto quedó alojado en la unidad policial, imputado por el hecho de violencia de género, mientras que en paralelo se iniciaron actuaciones judiciales por infracción a la Ley 23.737, que regula la tenencia y comercialización de estupefacientes.

O.P.