Avanza la investigación por el femicidio de Valeria Schwab

La investigación por la muerte de Valeria continúa centrada en el análisis integral del material recolectado durante los primeros días de trabajo en el Cerro Chenque, donde su cuerpo fue hallado en la madrugada del 14 de enero. En esta etapa, el Ministerio Público Fiscal avanza en el procesamiento de evidencias clave con el objetivo de reconstruir los hechos y determinar la mecánica de lo ocurrido.

Tras un exhaustivo operativo de preservación de la escena, llevado adelante por el Área de Criminalística y la División Policial de Investigaciones, se reunieron múltiples elementos de interés. Entre ellos, se destaca el relevamiento de una importante cantidad de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, cuyo análisis permitió reconstruir el recorrido realizado por la víctima antes de su fallecimiento.

Además, se concretaron diversas diligencias probatorias, como el secuestro de elementos vinculados a la causa y la toma de declaraciones testimoniales. En paralelo, avanzan las pericias forenses: luego de la autopsia, las muestras biológicas fueron enviadas a laboratorio y la fiscalía aguarda los resultados de los estudios de ADN y otros informes técnicos que permitirán profundizar la investigación mediante pericias complementarias.

Desde el inicio de las actuaciones, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito brinda acompañamiento integral a los familiares de Valeria, con contención psicológica y asesoramiento legal durante todo el proceso.

En este contexto, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Se solicita a quienes hayan transitado por el sector conocido como “Eureka” o por la vieja Ruta 3, entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero, o cuenten con información relevante, que se acerquen a la sede fiscal o a la Brigada de Investigaciones.

Finalmente, la fiscalía reafirmó su compromiso con el esclarecimiento del hecho, remarcando que la investigación continúa en una etapa preliminar y que, por el momento, no se ha podido confirmar ninguna hipótesis, a fin de no entorpecer el normal desarrollo del proceso judicial.

R.G.