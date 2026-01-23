La muerte de Diego Serón en Comodoro: giro en la causa por las imágenes de una cámara

La investigación por la muerte de Diego Ezequiel Serón, cuyo cuerpo fue hallado tras varios días de búsqueda, ha sumado un elemento probatorio que podría ser determinante para la resolución de la causa. Un vecino del barrio centro, cuya propiedad colinda con el cerro Chenque, aportó voluntariamente grabaciones de sus cámaras de seguridad que captaron el momento del incidente.

El registro audiovisual, aportado por un vecino, muestra a una única silueta en el lugar de los hechos. La Fiscalía analiza la secuencia para reconstruir los últimos minutos del joven. El fiscal jefe, Cristian Olazabal mantuvo una reunión con la familia para interiorizarla de los últimos elementos obtenidos en la investigación.

Las imágenes muestran una secuencia cronológica que la Fiscalía coteja minuciosamente:

17:12 hs:Diego es captado por una cámara previa, a una distancia de entre 6 y 8 minutos a pie del sector de los aterrazamientos.

17:20 hs:La cámara del vecino registra unaúnica siluetacaminando sobre uno de los niveles del cerro.

El desenlace:El registro muestra que la persona se detiene durante aproximadamente dos minutos y, posteriormente, cae al vacío.

Un dato fundamental que surge del análisis preliminar es queno se observa la presencia de otras personasen las inmediaciones del lugar al momento de la caída. Solo se advierte el flujo normal de vehículos en la ruta ubicada metros más arriba.

Este nuevo indicio se suma a la autopsia realizada el pasado martes y a los estudios complementarios ordenados por la médica forense. Si bien la principal hipótesis parece orientarse ahora hacia una mecánica de caída sin intervención de terceros, la Fiscalía mantiene bajo análisis los elementos secuestrados en los ocho allanamientos realizados en el barrio Las Flores tras la denuncia de paradero del 8 de enero.

Además, el trabajo de la Policía Científica en el lugar del hallazgo para determinar si la dinámica de la caída coincide con lo observado en el video; testimonios de allegados para comprender el contexto previo a que Serón se retirara de su domicilio en la calle Los Aromos.