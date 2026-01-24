18°
policiales |
Por Redacción Red43

Femicidio de Valeria: horas clave para saber la verdad sobre un hecho aberrante

La fiscalía de Comodoro Rivadavia actúa con cautela, pero a paso firme. Volvió a pedir la colaboración de posibles testigos mientras espera resultados de ADN.
Por Redacción Red43

Con un nuevo parte de prensa de las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia sigue reuniendo evidencias sobre el femicidio de Valeria Schwab, cuyo cuerpo fue hallado la madrugada del 14 de enero en el sector del Cerro Chenque. Por otro lado pidió “prudencia” en el manejo de las informaciones debido a que pueden entorpecer el avance de las investigaciones que buscan saber qué pasó realmente con la víctima y quién o quienes fueron los autores del aberrante hecho.

 

Fiscalía pidió a toda persona que pueda haber circulado por el sector conocido como "Eureka" o la vieja Ruta 3, entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero, o que posea información relevante, se acerque a la sede fiscal o a la Brigada de Investigaciones.

 

Ya se relevaron y observaron muchas horas de cámaras de seguridad públicas y privadas de las inmediaciones, permitiendo reconstruir el itinerario de la víctima. Se secuestraron elementos de interés y se tomó declaración a testigos.

 

Tras la autopsia, las muestras biológicas obtenidas fueron remitidas a laboratorio. Se esperan los resultados periciales de ADN y otros informes técnicos para determinar la mecánica del hecho a través de pericias complementarias.

 

Desde el inicio de las actuaciones, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) se encuentra brindando acompañamiento integral, contención psicológica y asesoramiento legal a los familiares de la víctima.

 

“La Fiscalía ratifica su compromiso con el esclarecimiento del hecho, manteniendo la prudencia necesaria sobre las hipótesis investigativas para no entorpecer el normal desarrollo del proceso judicial y dado que la etapa actual de la investigación no permite corroborar ninguna hipótesis”, dice el comunicado. Se acercan horas clave para esclarecer el hecho que conmovió a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

 

 

