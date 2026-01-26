Trevelin fue sede de una clínica internacional de salto hípico con Paul Kohler

Este pasado fin de semana, el Centro Ecuestre La Consentida de Trevelin fue sede de una importante clínica de Salto Hípico que reunió a jinetes y amazonas de distintos puntos de la región patagónica y del Comahue, consolidando a la localidad como un destino en crecimiento para el desarrollo de actividades deportivas vinculadas al turismo.

La actividad estuvo a cargo de Paul Kohler, jinete miembro de la Federación Internacional Ecuestre (FEI), diseñador de pistas de nivel internacional y docente del Instituto Superior de Enseñanza de la Federación Ecuestre Argentina, quien por primera vez llevó adelante una clínica de estas características en la región patagónica.

La propuesta contó con la participación de diez inscriptos provenientes de San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche. Durante las jornadas se trabajaron aspectos técnicos del salto hípico, así como el diseño y armado de pistas, incorporando criterios y tendencias utilizadas a nivel nacional e internacional. En ese marco, algunos de los binomios participantes realizaron saltos de entre 1,10 y 1,30 metros, de acuerdo con sus respectivas categorías. Asimismo, la clínica incluyó un abordaje desde la psicología deportiva, a cargo del licenciado en psicología Juan Cruz Bogni Barry, aportando una mirada integral al entrenamiento y la competencia.

La secretaria de Turismo de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que generan movimiento de personas hacia la localidad. En ese sentido, remarcó que la clínica no solo convocó a jinetes que se trasladaron al Pueblo del Molino para capacitarse, sino que también atrajo a una figura de relevancia internacional como Paul Kohler, lo que posiciona a Trevelin dentro del circuito ecuestre y despierta el interés de seguidores de esta disciplina en todo el país.

Figueroa subrayó además el valor del Establecimiento Ecuestre La Consentida, que con solo tres años de trayectoria se ha consolidado como un espacio con objetivos claros y un fuerte compromiso con la formación. Su finalidad principal es la enseñanza integral del cuidado del caballo, el proceso de amanse —con características y cuidados específicos, distintos a los del caballo criollo destinado al trabajo rural— y el desarrollo de la disciplina del salto hípico, que involucra a niños, jóvenes y adultos, combinando la actividad deportiva con valores formativos.

Por su parte, Vanesa Castro, propietaria del Club Ecuestre La Consentida, destacó el resultado de la experiencia y el impacto que tuvo para la institución y la región. “La clínica fue un éxito. Paul demostró una calidez humana y un nivel de profesionalismo increíbles. No solo brindó técnicas, sino también una instrucción muy valiosa sobre diseño de pistas, corrigiendo a los alumnos y compartiendo las nuevas formas de armado que se utilizan hoy en el ámbito ecuestre”, expresó.

Castro remarcó que esta primera fecha fue el puntapié inicial para un trabajo articulado entre tres establecimientos ecuestres: el Centro Ecuestre La Consentida de Trevelin, Arelauquen Golf & Country Club de Bariloche y Los Ñires Club de Campo de San Martín de los Andes. En ese marco, adelantó que ya se proyectan nuevas fechas de la clínica en dichas localidades, fortaleciendo el intercambio y el crecimiento conjunto entre clubes de la cordillera y el Comahue.

Finalmente, Castro resaltó el respaldo recibido por parte de Kohler, quien se mostró gratamente sorprendido por las instalaciones del centro ecuestre y manifestó su apoyo para futuros proyectos. Asimismo, destacó que los participantes se retiraron muy conformes con la experiencia, mientras que el propio Kohler expresó su profundo agradecimiento por la calidez humana y el recibimiento brindado en Trevelin, valorando el potencial de la localidad como sede de eventos vinculados al deporte y la capacitación.

Este tipo de iniciativas fortalecen la actividad deportiva, la formación y el trabajo articulado con prestadores locales, contribuyendo a la promoción turística y al posicionamiento de Trevelin como destino para eventos de calidad y proyección regional y nacional.

T.B