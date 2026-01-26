Jornada crítica en el PNLA: todos los frentes activos

Durante la tarde de ayer, las altas temperaturas y los fuertes vientos generaron una situación crítica en el Parque Nacional Los Alerces, con activaciones simultáneas en todos los frentes de incendio. El fuego presentó comportamientos extremos, con rápida propagación de focos en las áreas del cerro Riscoso y Quebrada del León, lo que obligó a un repliegue preventivo de brigadistas en los sectores de mayor riesgo.

En ese contexto, los medios aéreos operaron con prioridad en el área de Bahía Rosales, realizando tareas de enfriamiento mediante descargas de agua, en la medida en que la visibilidad lo permitió. Además, se dispuso una guardia nocturna especial para responder ante eventuales emergencias y proteger estructuras de prestadores turísticos y pobladores.

Para la jornada de hoy se prevé una temperatura máxima de 21 °C, con valores de humedad cercanos al 30%. Los vientos, de direcciones variables, predominarán del sector oeste, con intensidades de entre 30 y 40 km/h hacia la tarde y ráfagas de mayor intensidad.

Por razones operativas, vinculadas al constante movimiento de vehículos de incendio y al apoyo a medios aéreos, se solicita extremar la precaución al circular tanto en la zona de Villa Futalaufquen como sobre la Ruta 71, desde Portada Centro hasta Arroyo Centinela. Desde el Comando Unificado se estableció además un dispositivo especial de monitoreo aéreo en los puntos de mayor actividad para priorizar la seguridad de los 185 combatientes en terreno y de los equipos de apoyo logístico terrestres, náuticos y aéreos.

La navegación recreativa en el Lago Futalaufquen permanece restringida entre las 8:00 y las 18:00 horas, debido a la operación de helicópteros y aviones que utilizan el espejo de agua para la recarga de tanques. La actividad aérea comenzó a las 7:30 con el despliegue de tres helicópteros y cuatro aviones, en un escenario de visibilidad reducida por bancos de humo en valles y cañadones.

Por indicación del Comando Unificado, se sostienen guardias nocturnas en todos los sectores de la Ruta 71, con el trabajo conjunto de brigadistas, guardaparques, bomberos voluntarios, brigadistas vecinales organizados y pobladores, enfocados en contener focos que se generan por dispersión.

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de informarse únicamente por canales oficiales, respetar las restricciones en el uso del fuego y las normas especiales de circulación. Recordaron además que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 km/h, que los vehículos oficiales tienen prioridad de paso, que la Ruta 71 permanece con tránsito controlado hasta el retén de Arroyo Centinela y que la Portada Norte se encuentra cerrada.

Desde el Comando Operativo Conjunto agradecieron el apoyo de instituciones nacionales, provinciales y municipales, así como la colaboración de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, que coordina el despliegue de cuarteles de toda la provincia.

R.G.