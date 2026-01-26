Crisis cloacal: Trelew en emergencia sanitaria

La Municipalidad de Trelew declaró la Emergencia Sanitaria en todo el ejido urbano ante la grave situación que atraviesa el sistema cloacal, cuyo colapso impactó de manera directa en el abastecimiento de agua potable.

Según se informó, la interrupción del suministro alcanza aproximadamente al 90% de la ciudad. Desde la Cooperativa Eléctrica explicaron que el corte resultó indispensable para vaciar colectores, acceder a las instalaciones y ejecutar reparaciones urgentes, con el objetivo de prevenir desbordes, contaminación ambiental y la propagación de agentes patógenos.

En este contexto, se implementó un esquema de asistencia destinado a personas adultas mayores, personas con discapacidad y vecinos con problemas de salud o movilidad reducida, en articulación con las juntas vecinales, para garantizar el acceso al agua a quienes no pueden trasladarse a los puntos de provisión.

Además, el Municipio desplegó un operativo preventivo en las zonas afectadas con intervención de Guardia Urbana y Tránsito, junto a un plan intensivo de fumigación, teniendo en cuenta las altas temperaturas y el riesgo de proliferación de insectos. Una vez finalizadas las reparaciones, se avanzará con tareas de limpieza y saneamiento para descartar riesgos sanitarios y ambientales.

En cuanto a los trabajos técnicos, equipos de la Cooperativa Eléctrica finalizaron la instalación del by pass y comenzaron las tareas para poner en funcionamiento la bomba correspondiente. Una vez que el sistema opere plenamente y se detenga por completo la operatoria de la Planta Carrasco, se intervendrá en el sector específico donde se produjo la rotura. El monitoreo de las últimas horas mostró una baja considerable en los niveles de las colectoras, lo que genera condiciones favorables para avanzar según lo previsto.

El Hospital Zonal de Trelew informó que, debido al impacto del corte de agua en su funcionamiento, desde el lunes 26 de enero y hasta que se normalice el suministro, solo se garantizará la atención de Urgencias y Emergencias. Quedó suspendida toda la actividad programada en el hospital y en sus anexos —Italia y Moreno, CESIA, Pichi Anai y dispositivos de Salud Mental y Adicciones—, con reprogramación de turnos. En tanto, el Hospital María Humphreys mantendrá con normalidad la atención neonatal y de gineco-obstetricia, y el CAPS Etchepare continuará funcionando al ser el único centro con provisión de agua, mientras que el resto de los centros de salud verán afectada su atención.

R.G.