“Me gustaría que estemos hoy aprobando los proyectos para que se inviertan 7 mil millones de pesos en nuestra ciudad"

El concejal Rafael Crea expresó en el Honorable Concejo Deliberante su apoyo al intendente Matías Taccetta y defendió a Milei frente a comparaciones realizadas por el intendente de Trevelin.

Sobre la apertura de sesiones, destacó: “el ordenamiento de las cuentas públicas en estos dos años, sanear las arcas municipales, eso te permite tener previsibilidad, te permite poder planificar una ciudad, te permite hacer obras como se están haciendo, te permite mejorar los servicios, llevar servicios tan necesarios a diferentes barrios de nuestra ciudad”

Sobre la gestión Municipal, señaló: “Hemos eliminado impuestos también, hemos eliminado multas, entonces el trabajo de este bloque ha sido siempre responsable en materia tarifaria”.

Crea también apuntó contra el discurso de apertura de sesiones del Intendente de Trevelin: “Tendría que ir a estudiar”, marcó: “ha basado su discurso en victimizarse, basar su ineficacia en el gobierno provincial, el gobierno nacional, pero lo más grave, es banalizar los crímenes de la dictadura, eso hay que repudiarlo, comparando un gobierno democrático, que te puede gustar o no, como el gobierno del Presidente de Milei, con la dictadura militar y con la última dictadura militar del dictador Rafael Videla”.

Sobre el Parque Industrial, y las inversiones locales, Crea marcó que en “los proyectos para poder adjudicar estas parcelas, los empresarios de Esquel, en su mayoría de Esquel, gente que lo hace por amor a Esquel que busca poner su dinero en nuestra ciudad” y con esto, enfatizó: “me gustaría que estemos hoy aprobando todos los proyectos para que se inviertan 7 mil millones de pesos en nuestra ciudad, para que pasemos por la ruta y veamos máquinas trabajando, obreros trabajando, empresas constructoras trabajando, y no vemos, como ocurre ahora que vemos un parque totalmente abandonado”.

Las inversiones reflejadas en puestos de trabajo: “Al rededor de 100 puestos de trabajo. Entonces apelo una vez más a la responsabilidad institucional de cada concejal, esto creo yo que tiene que ser son políticas de Estado que trascienden a los partidos políticos”.

Crea concluyó recordando el apoyo de peronistas al proyecto: “porque creen en un peronismo más capitalista y no en un kirchnerismo trosco, como se ha convertido durante los últimos años. Si funciona Tulipanes en Trevelin es porque es un empresario, porque es un capitalista invertido, ha tenido la idea, ha tenido la imaginación y ha arriesgado”.

SL