Escala la guerra: Trump anunció ofensiva más intensa contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la próxima semana se intensificarán los ataques contra objetivos iraníes, en el marco de la ofensiva militar iniciada a fines de febrero y que ya lleva más de diez días de operaciones. Las declaraciones elevan la tensión internacional y abren interrogantes sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente.

El mandatario realizó el anuncio durante una entrevista con Fox News Radio, donde aseguró que las fuerzas estadounidenses continuarán con operaciones militares de gran escala contra el régimen iraní.

“Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, afirmó Trump, quien además señaló que el gobierno de Irán podría caer como consecuencia de la ofensiva, aunque aclaró que eso “tal vez no ocurra de inmediato”.

Escalada en la guerra contra Irán

Las declaraciones se producen durante el día 13 de la ofensiva militar conocida como Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos junto con Israel contra el régimen iraní.

Trump sostuvo que las operaciones ya están afectando seriamente la capacidad militar del país persa. En un mensaje publicado en su red social Truth, aseguró que Washington está “destruyendo totalmente el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de otras maneras”.

Según el mandatario, las fuerzas iraníes sufrieron pérdidas significativas en su estructura militar. “La Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, y sus misiles y drones están siendo diezmados”, afirmó.

Amenaza de nuevas acciones militares

El presidente estadounidense también advirtió que su país cuenta con recursos suficientes para continuar con la ofensiva. “Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra”, escribió Trump.

En ese contexto, no descartó ampliar la presencia militar en puntos estratégicos. Consultado sobre la posibilidad de proteger el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz (uno de los corredores energéticos más importantes del mundo) respondió que Estados Unidos podría intervenir si fuera necesario.

Un conflicto con raíces históricas

Durante un acto en la Casa Blanca por el Mes de la Historia de la Mujer, Trump defendió la ofensiva militar y afirmó que el enfrentamiento con Teherán es la respuesta a décadas de tensiones.

“Irán lleva 47 años asesinando gente inocente en todo el mundo”, declaró el presidente, al tiempo que aseguró que su administración está haciendo “lo que debería haberse hecho hace décadas”.

O.P.