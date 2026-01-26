Cáritas, junto a los vecinos de Comodoro Rivadavia

Cáritas continúa acompañando a las comunidades alcanzadas por las emergencias que atraviesa la provincia de Chubut. Mientras se sostiene la asistencia en la zona por los incendios forestales, días atrás se sumó la situación de Comodoro Rivadavia, donde se registraron derrumbes por deslizamientos de suelo en el cerro Hermitte que obligaron a evacuaciones preventivas.

En Comodoro Rivadavia, Cáritas diocesana acompaña a las familias damnificadas a través del trabajo territorial y la articulación con los equipos locales, en comunicación permanente con Cáritas nacional. Las evacuaciones alcanzaron a una gran cantidad de personas. Actualmente, más de 250 vecinos se encuentran alojados en centros oficiales de la ciudad: 140 personas permanecen en el Albergue Evita, 70 en el Gimnasio Ameghino, 30 en el Parque Saavedra y 14 en talleres habilitados para tal fin. Estos datos corresponden a una situación dinámica y pueden variar conforme avanza la evaluación en el territorio.

Las zonas de desalojo se concentran principalmente en el sector del cerro Hermitte e incluyen los barrios Sismográfica, Médanos, Los Tilos y El Marquesado, donde se mantienen medidas preventivas ante el riesgo existente.

En este contexto, Cáritas nacional envió un primer apoyo económico para fortalecer la asistencia a las familias afectadas, mientras continúan las instancias de evaluación de necesidades junto con la comunidad local. La respuesta reafirma el compromiso de Cáritas de estar presente ante las emergencias, más allá de la urgencia inicial.

Quienes residan en Comodoro Rivadavia y deseen colaborar pueden acercar donaciones de lunes a viernes, de 15 a 18, a la capilla Buen Pastor (avenida Langara 390) o a la capilla Cristo Salvador, en Francisco Rosa Cristina y Los Ñires.

SL