Provincia refuerza la infraestructura de gas en Rawson: La obra será ejecutada por la empresa CYMSEG S.R.L., demandará una inversión superior a los $993 millones y tendrá un plazo de ejecución de 240 días corridos. La iniciativa “le va a cambiar la vida a la gente, llevando servicios esenciales a los vecinos de Rawson bajo una premisa fundamental, que es generar condiciones de desarrollo a largo plazo”, expresó Torres tras la firma del contrato para la puesta en marcha del proyecto en la ciudad capital.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este domingo en la Sala de Situación de Casa de Gobierno la firma de un contrato, junto al Municipio de Rawson y la empresa CYMSEG S.R.L., para la ejecución de la obra “Red de Gas Área Geográfica 12/13 – Etapa II”, una inversión estratégica que permitirá ampliar el acceso al servicio de gas natural, incrementando la factibilidad y mejorando la calidad de vida de cientos de familias de la ciudad de Rawson. Junto al titular del ejecutivo chubutense estuvieron presentes también el intendente local, Damián Biss; el secretario provincial de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; y, en carácter de apoderado de la empresa, Juan Agustín Iralde.

El proyecto, que será ejecutado por la empresa CYMSEG S.R.L., demandará una inversión de $993.214.099,39, financiada de forma conjunta entre la Provincia y el Municipio, y contará con un plazo de ejecución de 240 días corridos. En ese marco, el Gobierno del Chubut financiará las obras de nexo y el cruce del Río Chubut, consideradas claves para garantizar la factibilidad y la puesta en funcionamiento del servicio.

Acompañamiento a los municipios

Durante el acto, Torres puso en relieve la millonaria inversión, “que definitivamente le va a cambiar la vida a la gente, llevando servicios esenciales a los barrios”, y destacó la premisa fundamental del Gobierno provincial de “generar condiciones de desarrollo a largo plazo”. En ese sentido, subrayó la importancia de la articulación entre la Provincia y el Municipio para avanzar en una inversión clave de infraestructura para la ciudad capital, aun en un contexto económico complejo.

“El acceso al gas no es un privilegio, es un derecho”, sostuvo el mandatario, y agregó que “el rol del Estado no se basa únicamente en la inversión, sino también en ordenar las cuentas, priorizar recursos y acompañar a los municipios para que las obras se hagan y se terminen, como venimos haciendo desde el inicio de la gestión”.

Más servicios, mejores condiciones de vida

Por su parte, las autoridades municipales destacaron el impacto positivo que tendrá la obra en distintos sectores de la ciudad y valoraron el acompañamiento del Gobierno Provincial para concretar un proyecto largamente esperado por los vecinos.

La ampliación de la red de gas en las áreas 12 y 13 de Rawson forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la infraestructura de servicios y mejorar las condiciones de habitabilidad en todo el territorio chubutense.