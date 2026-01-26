Taccetta asegura que el municipio está abocado al trabajo comunitario

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó un detallado panorama sobre la situación de los incendios forestales que afectan a la región. El mandatario explicó que existen actualmente dos frentes de fuego y enfatizó la necesidad de centralizar la información técnica a través de los profesionales del área.

En este sentido, informó que solicitó formalmente a las autoridades provinciales un reporte diario en formato PDF para garantizar que los vecinos cuenten con información fidedigna. "Ayer le pedí a Abel Nievas y al gobernador un PDF diario con el avance del fuego para llevar calma y buena información a los vecinos. Me dijeron que iba a ser así, que lo estaban haciendo pero no lo enviaban a los medios. La intención nuestra es que todos los medios tengan esta información, así los vecinos pueden comunicarse de esa manera", expresó.

Respecto al comportamiento de las llamas, Taccetta diferenció el estado de los sectores afectados. Mencionó que el incendio que llega por el lado de Centinela se dirige hacia una zona quemada en 2024, lo que reduce la carga de material combustible. En contraste, el frente norte, cercano a Cholila, cruzó la Laguna Villarino recientemente. "El municipio prestó colaboración con maquinaria para trabajar los caminos y los cortafuegos que están en ese sector. Teníamos personal identificando el comportamiento del fuego continuamente", detalló el intendente, reiterando que la coordinación general depende del gobierno provincial, ante el cual el municipio se puso a disposición desde antes de que el fuego ingresara al ejido municipal.

Asistencia logística y apoyo internacional

Desde el 10 de enero, la Municipalidad de Esquel trabaja de forma articulada con el Parque Nacional Los Alerces, destinando personal, funcionarios y fondos específicos para la emergencia. Taccetta destacó especialmente la llegada de refuerzos internacionales ante el evidente agotamiento de los bomberos locales. "Hemos pedido desde el municipio la colaboración y están llegando en el día de hoy los bomberos de Palena", señaló, agradeciendo también a los voluntarios de Futaleufú y Chaitén por su apoyo estratégico.

El intendente confirmó que hay aproximadamente 600 brigadistas trabajando en la zona, contando con medios aéreos contratados tanto por Nación como por Provincia. Asimismo, resaltó que mantiene contacto directo con autoridades de Parques Nacionales, como Sergio Álvarez, y que ha estado presente en el terreno para asistir a familias y prestadores turísticos afectados. "Hoy en día es distinto, ya tenemos el fuego cerca del ejido municipal y es por eso que nos abocamos 100% a trabajar en comunidad, en conjunto con cada uno de los vecinos e instituciones que están colaborando", afirmó.

Situación en el Percy y recursos municipales

Al ser consultado sobre la posibilidad de evacuaciones en la zona del Percy, Taccetta llevó tranquilidad a la población. "Está lejano, no lo descartamos, pero está lejano", aclaró, explicando que mantienen un canal de diálogo fluido con la presidencia de la sede vecinal para informar sobre los pasos a seguir. El intendente recalcó que en situaciones críticas se requiere paciencia y calma para tomar las decisiones correctas que permitan a la sociedad mantener una vida normal.

Finalmente, sobre la necesidad de donaciones o colectas, el mandatario fue categórico al señalar que el municipio cuenta con los recursos necesarios. "Nosotros desde el municipio disponemos unas partidas para cualquier emergencia, lo hicimos desde el primer momento cuando nos empezaron a solicitar colaboraciones, ya sea bombas, mangas, alimentos, viandas, combustible", explicó. Aclaró que, si bien otras instituciones pueden solicitar ayuda por su cuenta, el municipio no está pidiendo aportes a la comunidad ya que posee fondos destinados exclusivamente a cubrir esta contingencia.

T.B