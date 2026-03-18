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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Cáritas Esquel: Incertidumbre y dolor por el freno a la construcción de 20 viviendas en Tecka

El proyecto de autoconstrucción, que cuenta con un avance del 60%, se encuentra paralizado tras la decisión del Gobierno Nacional de retirar el financiamiento.
Por Redacción Red43

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En el marco de las actividades de Cuaresma, los referentes de Cáritas Esquel calificaron la situación de las viviendas en Tecka como el proyecto "más doloroso" que enfrenta la institución actualmente. El plan, que nació de un convenio de autoconstrucción con Nación, quedó truncado dejando a 20 familias en situación de vulnerabilidad y a la espera de sus hogares.

 

El conflicto con Nación

 

La obra, que originalmente debía ejecutarse en un año, transita ya su tercer ciclo calendario. Según explicaron desde Cáritas, el Gobierno Nacional no solo interrumpió el envío de fondos, sino que llegó a exigir la devolución de lo ya invertido.

 

Estado de la obra: Las viviendas presentan un 60% de avance. De las 20 unidades, 18 ya están techadas y cuentan con revoques internos y externos.

 

Respuesta oficial: Desde Nación comunicaron que no existe interés en continuar con la obra, a pesar de las gestiones realizadas para demostrar la necesidad habitacional de las familias que ponían su propia mano de obra.

 

Búsqueda de alternativas: Provincia y el exterior

 

Ante la negativa nacional, Cáritas ha diversificado sus gestiones para cubrir los costos de las terminaciones finales:

 

Gobierno Provincial: Existen conversaciones mediadas por los obispos del Chubut, aunque todavía no se ha obtenido un compromiso formal o "papel firmado" por parte del Ejecutivo para retomar la financiación.

 

Organizaciones Internacionales: Se están presentando proyectos ante diversas ONGs del exterior para intentar captar fondos que permitan finalizar los detalles significativos de las casas.

 

Relación local: El intendente de Tecka, Jorge Seitune, mantiene una buena relación con Cáritas pero exige —lógicamente— la finalización de la obra debido al tiempo transcurrido y la expectativa de los vecinos.

 

Asistencia a productores ante el invierno y los incendios

 

En paralelo al conflicto habitacional, Cáritas confirmó que recibió fondos de una organización internacional para mitigar los efectos de la sequía y los incendios en el sector productivo:

 

Compra de forraje: Se está gestionando la adquisición de fardos de pasto y suplementos (pellet) para pequeños productores.

 

Zonas críticas: La asistencia está dirigida especialmente a Cholila, donde el fuego consumió áreas de veranada e invernada, dejando a los animales sin alimento para el próximo invierno.







M.G

 

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