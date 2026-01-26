Muro Atmosférico: El fenómeno detrás de la ola de calor extremo que sacude a la Argentina

En los últimos días, Argentina ha experimentado un ascenso térmico inusual que ha puesto en alerta a los sistemas de salud y meteorología. El responsable de este escenario es un fenómeno conocido técnicamente como bloqueo o "muro" atmosférico, una configuración de la circulación del aire que impide el desplazamiento normal de los sistemas meteorológicos y atrapa las altas temperaturas sobre una región extensa.

¿Qué es y cómo funciona el "Muro Atmosférico"?

Este fenómeno ocurre cuando un sistema de alta presión (anticiclón) se posiciona de manera persistente sobre una zona geográfica determinada, en este caso, abarcando gran parte del centro y norte del país. Este sistema actúa como una cúpula o barrera invisible que cumple dos funciones críticas:

Bloqueo de frentes fríos: El "muro" desvía las masas de aire fresco provenientes del sur, obligándolas a rodear la zona de alta presión. Esto impide que el aire frío ingrese al continente y alivie las temperaturas.

Subsidencia del aire: En un sistema de alta presión, el aire desciende desde las capas altas de la atmósfera hacia la superficie. A medida que baja, se comprime y se calienta, aumentando la temperatura de manera constante.

Un escenario de estancamiento meteorológico

La principal característica de este bloqueo es su estacionariedad. Mientras que en condiciones normales los sistemas de presión se desplazan de oeste a este impulsados por los vientos en altura, el muro atmosférico permanece anclado. Esto genera un efecto de "horno" donde el calor se acumula día tras día sin posibilidad de renovación de la masa de aire.

Además, este fenómeno se asocia con cielos despejados y una fuerte radiación solar, lo que potencia el calentamiento del suelo. La falta de nubosidad impide que el calor escape durante la noche, lo que deriva en mínimas elevadas que no permiten el descanso térmico del cuerpo humano y los ecosistemas.

Impacto en el territorio nacional

El avance de este muro atmosférico ha llevado los termómetros a superar los 40°C en diversas provincias, extendiendo las condiciones de ola de calor. El estancamiento también afecta el régimen de lluvias, ya que las tormentas suelen quedar relegadas a los márgenes del sistema de bloqueo, exacerbando las condiciones de sequía en las áreas centrales.

Los especialistas advierten que este tipo de eventos son consistentes con la variabilidad climática actual, donde los sistemas de bloqueo tienden a ser más frecuentes o intensos. La vigilancia meteorológica es constante, ya que solo el debilitamiento de este sistema de alta presión permitirá el ingreso de frentes inestables que pongan fin a la persistencia de las temperaturas extremas.

T.B