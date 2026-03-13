Crea Del Blanco defendió el orden de las cuentas y cruzó a Ingram por "banalizar la dictadura"

El concejal Rafael Crea Del Blanco inició su intervención en la hora de preferencia de la primera sesión ordinaria resaltando el saneamiento de las arcas municipales como un pilar de la gestión actual. Para el edil, este ordenamiento es lo que permite tener previsibilidad, planificar la ciudad y mejorar los servicios en los barrios. En este sentido, remarcó el rol de su bloque al estudiar minuciosamente las normativas fiscales y afirmó que "un bloque oficialista responsable en materia de impuestos ha sido este bloque, que ha estudiado de manera pormenorizada todas las ordenanzas tarifarias que han venido, como bien saben hemos eliminado impuestos también, hemos eliminado multas".

Sin embargo, el discurso del concejal subió de tono al realizar una comparación con la apertura de sesiones del municipio vecino. Crea Del Blanco fue tajante al referirse al mandatario de Trevelin señalando que "al que tendría que ir a estudiar es el Intendente Ingram, que, en primer lugar, ha basado su discurso en victimizarse, en poner las responsabilidades y su ineptitud y su inutilidad, en pasar su ineficacia en el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional". El punto más crítico llegó al abordar las comparaciones históricas realizadas por el jefe comunal del Pueblo del Molino, ante lo cual sentenció que "lo más grave, Presidente, es banalizar los crímenes de la dictadura, básicamente ha dicho que el Gobierno Nacional tiene las mismas políticas que la dictadura militar de 1976 y eso hay que recalcarlo".

En cuanto al desarrollo económico de la ciudad, el legislador lamentó que la agenda no esté centrada en la adjudicación de parcelas para el sector productivo local. Expresó su preocupación por la demora en las inversiones privadas y fue categórico al manifestar que "me gustaría que estemos aprobando todos los proyectos para que se inviertan 7.000 millones de pesos en nuestra ciudad para que podamos de una vez por todas poner en marcha ese parque industrial, para que pasemos por la ruta y veamos máquinas trabajando, obreros trabajando, empresas constructoras trabajando". Según su visión, la falta de celeridad pone en riesgo la generación de empleo genuino que podría trasladarse a otras localidades si persisten las trabas.

Para finalizar, el edil apeló a la responsabilidad institucional de sus pares y citó que incluso referentes del justicialismo coinciden en que lo importante es que el parque empiece a desarrollarse. Para cerrar su intervención, puso como ejemplo el éxito del sector privado en la región y aseguró que "si funciona Tulipán en Trevelin es porque es un productor, porque es un empresario, porque es un capitalista, ha invertido, ha tenido la idea, ha tenido la imaginación y ha arriesgado, no porque un funcionario de turno estuvo dos, cuatro o seis años justamente como funcionario". Con este mensaje, instó al cuerpo deliberativo a priorizar la inversión para que los vecinos puedan alcanzar una vida más digna.

E.B.W.